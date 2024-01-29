29 января 2024

29 января 2024 09:20

Врач раскрыл неочевидный способ улучшить иммунитет

Иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета. Выпуск передачи, в котором врач раскрыл неочевидный способ защиты иммунной системы, доступен на сайте телеканала.

Врач объяснил, что правильная гигиена полости рта помогает уменьшить число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи. Это же, в свою очередь, облегчает работу иммунной системы.

Специалист отметил, что правильная чистка зубов предусматривает в первую очередь снятие налета ультразвуковой щеткой, а затем использование ирригатора. "Большинство микробов живет в налете и там размножается, а ирригатор убирает все крошки и остатки еды в карманах между зубами и карманах десен", - пояснил Продеус.

Иммунолог также посоветовал два раза в день снимать налет с языка. "Это не только здоровье зубов и отсутствие кариеса - это благополучная работа всей иммунной системы по защите организма, дыхательной системы и легких", - объяснил он важность правильной гигиены полости рта.

Lenta.ru


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