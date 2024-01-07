В чем опасность заражения корью во время беременности?

У женщин, не привитых вовремя от кори, это заболевание во время беременности может иметь тяжелое течение.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии министерства здравоохранения Азербайджана Ханым Мирзоева, передает Day.Az.

Представляем интервью с Ханым Мирзоевой.

- Прежде всего, хотелось бы узнать, что представляет собой вирус кори?

- Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Вирус передается воздушно-капельным путем. Основным источником инфекции при кори является больной человек. После заражения вирусом в течение 9-21 дня происходит появление клинических симптомов. В этот период больной человек распространяет вирус кори во внешнюю среду. Симптомы нарастают по мере прогрессирования заболевания. В это время чаще всего появляются утомляемость, слабость и потеря аппетита.

Вторая стадия называется катаральной. На этой стадии повреждаются слизистые оболочки глаз, увеличивается слезотечение, из полости носа выделяется избыточная слизь. Также в этот период заражения возникает сухой и удушливый кашель, который усиливается по мере прогрессирования заболевания, а также повышается температура тела. Несмотря на то, что в первые дни температура тела составляет 37, максимум 38 градусов, затем она может повыситься до 40 градусов. Основной особенностью кори является образование в первом периоде заболевания светло-красных или розовых высыпаний диаметром приблизительно 3-5 мм. Позже высыпания могут сливаться и превращаться в большие пятна, покрывающие все тело. Главный признак кори - характерная сыпь, представляющая собой крупную белую сыпь, которая появляется на слизистой оболочке полости рта. В период появления сыпи начинаются зуд и чрезмерное выделение слизи. В частности, наблюдается поражение глаз, что может вызвать светобоязнь. Инкубационный период может длиться до 21 дня. По мере заживления сыпь темнеет, обесцвечивается и шелушится.

- Какие последствия возможны при заражении вирусом кори во время беременности?

- У женщин, вовремя не привитых от кори, во время беременности заболевание может иметь тяжелое течение. Основная причина этого - относительное ослабление иммунной системы женщины во время беременности. Контакт с больным человеком является основным источником заражения во время беременности. Влияние заболевания на беременность варьирует в зависимости от периода заражения. Это может вызвать замершую беременность и самопроизвольный аборт (выкидыш) в первом триместре.

Если заболевание развивается во время беременности, оно может привести к поражениям центральной нервной системы у ребенка, а в период оплодотворения - к хромосомным аномалиям. А во втором триместре это может привести к преждевременным родам. Однако порой могут родиться совершенно здоровые дети.

Во время кори у беременных женщин высок риск развития легочной пневмонии.

- Что следует предпринять беременной женщине, контактировавшей с больным корью?

- Необходимо срочно обратиться к врачу и в течение 72 часов ввести противокоревой иммуноглобулин. Это предотвращает заражение вирусом, а в случае инфицирования - облегчает течение болезни.

- Как обезопасить себя от заражения корью?

- Самый лучший и безопасный способ предотвращения заражения корью - это полученная вовремя прививка от заболевания. В нашей стране эту вакцину вводят детям в возрасте одного и шести 6 лет. Кроме того, поскольку вакцина против кори вводится беременным женщинам вместе с прививкой против краснухи, тем самым вакцина защищает от обоих заболеваний. Даже если вакцинированные люди вступают в контакт с больным человеком, они либо не заболевают, либо переносят инфекцию в очень легкой форме. Особенно у детей, вовремя привитых от кори, не возникает осложнений заболевания.

- Как проводится лечение заразившихся вирусом кори беременных женщин?

- Хочу отметить, что прививка от кори во время беременности категорически не рекомендуется. Женщинам, планирующим беременность, рекомендуется сделать прививку от кори не менее чем за 6 месяцев. На сегодняшний день не существует специальной методики лечения беременных женщин, заразившихся корью. В связи с этим назначают лишь симптоматическое лечение. После рождения ребенок осматривается, и если у него выявлена корь, то он остается с матерью и вскармливается грудным молоком. Если ребенок не инфицирован, то мать изолируют и назначают план лечения.