Эксперт развенчал три стереотипа о фитнесе

Эксперт Эдуард Каневский развенчал три стереотипа о фитнесе. Как передает Day.Az, его слова приводит "Москва 24".

Каневский заявил, что нет упражнений для локального сжигания жира. "Процесс сжигания жира - это процесс глобальный, включающий в себя наличие правильно подобранной диеты, регулярные аэробные тренировки, а также силовые упражнения для качественной проработки мускулатуры", - объяснил он.

Также специалист развеял миф о том, что женщины не должны заниматься с железом. Он подчеркнул, что данные упражнения важны людям обоих полов. "Задача таких занятий - создание мышечного корсета, что позволяет сохранять не только хорошую работоспособность, но и является профилактикой проблем с суставами и позвоночником", - рассказал Каневский.

Эксперт призвал не садиться на детокс-диеты. Он заявил, что это может только навредить организму. "Если питаться сбалансированно, правильно подбирая продукты и объем порций, то нет необходимости что-то менять в питании", - напомнил эксперт.