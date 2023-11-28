Почему болит голова: в 6 из 10 случаев дело в этом

Оказывается, победить мигрени тебе, вероятнее всего, поможет не невролог, а врач совсем другой специализации!

Головная боль стала чуть ли не ежедневным спутником жизни современных людей. От череды бесконечных мыслей, постоянных стрессов на работе и дома и резкой перемены погоды голова начинает буквально кипеть и отвечать неприятными ощущениями на все эти раздражители.

Но не только сильное напряжение и метеозависимость могут стать причиной появления неприятных симптомов. Бывает, что корень проблемы скрыт там, где искать совсем не принято - а именно в полости рта. Мы узнали у эксперта, почему чаще всего лечить головную боль стоит в кабинете стоматолога.

Многие научные исследования подтверждают, что 60% головных болей у пациентов возникают из-за проблем в полости рта. К ним относятся заболевания зубов и десен, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, неправильный прикус и другие. Хорошая новость в том, что все эти состояния подлежат коррекции и при должном подходе не доведут до проблем с головой. Поэтому не откладывай визит к дантисту при появлении первых симптомов, чтобы потом не пришлось лечить все и сразу.

Кариес

С кариесом сталкивался, наверное, каждый человек. Но одни лечат его сразу, а другие по разным причинам не торопятся идти к стоматологу. И эта ошибка может стать роковой. Из-за отсутствия или безграмотного лечения кариеса к зубной боли у тебя прибавится еще и головная.

Если вовремя не удалить поврежденные ткани, то воспаление дойдет до нерва, и боль от зуба будет отдавать в голову, а это далеко не самые приятные ощущения.

Если же зуб вылечен, но пломба поставлена неправильно, без соблюдения анатомии и структуры зуба, то смыкание верхней и нижней челюсти будет происходить некорректно, а значит и вся работа височно-нижнечелюстного сустава нарушится. Это чревато появлением боли в области височно-нижнечелюстного сустава, что тоже со временем тоже приводит к головным болям.

Неправильный прикус

Неправильный прикус - это не только эстетическая проблема с неровными зубами и некрасивой улыбкой, но в первую очередь вопрос здоровья зубов и всего организма. Если вовремя не обратиться к ортодонту, появятся не только мышечные и суставные боли из-за нарушения подвижности нижней челюсти и мышечных зажимов, но и дадут о себе знать проблемы с позвоночником и всем опорно-двигательным аппаратом.

Если ты слышишь щелчки при открывании рта и испытываешь затруднения при пережевывании или глотании пищи, не откладывай визит к ортодонту. Иначе в скором времени у теб] могут появиться болевые ощущения в висках, теменной и затылочной области, месте соединения нижней челюсти с черепом, а позже и в шее, пояснице и ногах.

Даже если у тебя всегда были ровные зубы и красивая улыбка, но ты недавно перенесла удаление зуба и готовишься устанавливать имплант, необходимо сделать это в срок. В противном случае ряд сместится в зону удаленного зуба, и потребуется исправлять прикус у ортодонта.

Новообразования

Под новообразованиями мы подразумеваем кисты, которые могут появиться рядом с корнем зуба из-за вовремя невылеченного кариеса либо в результате попадания инфекции во время протезирования. Самое страшное, что киста может никак не проявлять себя, но иметь куда более опасные последствия, помимо головной боли.

Ты можешь не чувствовать ничего, а можешь испытывать дискомфорт потому, что киста давит на нервные окончания. Но если она разорвется, то все вредные вещества попадут в кровоток, а это грозит куда более серьезными проблемами. Поэтому так важно удалять кисту, как только ее обнаружили.

Заболевания десен