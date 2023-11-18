Новые правила кардио: хочешь похудеть — соблюдай их!

Однако эксперты считают, что кардио стоит оставить частью своей фитнес-рутины. Специалисты рассказали, как извлечь из него максимум пользы, а мы собрали их рекомендации в одной статье.

Меняй темп

"Одна из самых распространенных ошибок, которую я замечаю - это повторение одной и той же тренировки. Наши тела умны - они отлично адаптируются к физической активности. Если вы будете много месяцев бегать в одинаковом темпе, то рано или поздно заметите, что не теряете вес или не достигаете других поставленных целей. Чтобы получить результат, надо постоянно бросать себе вызов. Если вы занимаетесь на беговой дорожке, то меняйте наклон и скорость, если на велотренажере - увеличивайте сопротивление", - советует физиотерапевт Моник Иствуд.

Не злоупотребляй кардио, когда находишься в стрессе

"Стресс повышает уровень кортизола, а это "наводняет" организм избытком сахаров, которые можно сжечь в режиме "бей, замри, беги". Если мы не расходуем эти сахара, то они откладываются в виде жира", - рассказывает Моник. Может показаться, что кардио - идеальный способ борьбы с тревогой и сопутствующим ей увеличением веса, но это не так. По словам Иствуд, HIIT в этой ситуации не подходят - они сами по себе повышают уровень кортизола, так что получится, что ты жжешь свечу с обеих концов.

Миксуй упражнения

"Если у вас мало времени, вместо традиционной HIIT попробуйте начать с велотренажера, проведя на нем 10 минут, затем перейдите на беговую дорожку, постоянно меняя уровни в течение 15 минут, а затем 15 минут потратьте на силовые упражнения - например, выпады и приседания. В идеальном мире каждую неделю надо устраивать себе две-три длительных кардиотренировки и добавлять к ним более короткие занятия с отягощениями", - объясняет Моник.