Чем опасны чаепития сразу же после еды: вердикт эксперта

Для большинства наших соотечественников считается нормой закончить любую дневную или вечернюю трапезу приятным чаепитием с чем-нибудь сладеньким. Только вот многие врачи считают эту традицию в корне неправильной.

В беседе с одним из российских изданий специалист по питанию Маргарита Львова предупредила, чем организму могут грозить такие чаепития. По словам эксперта, чай, выпитый непосредственно после основного приема пищи, мешает успешному усвоению из пищи железа и магния. Строгих противопоказаний Львова не озвучила, однако порекомендовала все же делать небольшую паузу между трапезой и чаепитием.

"Если хотите попить чай, то после приема пищи должно пройти как минимум 40 минут. Все зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая", - дала совет Маргарита.

Эксперт по питанию также уточнила, что важное значение имеет количество и качество употребляемого чая. Например, напиток, заваренный из пакетиков, Львова вообще назвала совершенно бесполезным для нашего организма. Что же касается листового чая, то его специалист посоветовала выпивать до 400 мл в день.