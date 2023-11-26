26 ноября 2023

26 ноября 2023 13:03

Как масса тела влияет на личность человека?

Психологи из Тартуского университета в Эстонии подвели итоги крупномасштабного исследования, изучавшего связь между чертами личности и массой тела с течением времени. Статья опубликована в научном журнале Journal of Personality (JOP).

Черты личности - это психологические характеристики, которые влияют на поведение, мотивацию, мысли и эмоции человека в различных ситуациях. Они относительно стабильны и последовательны, что позволяет специалистам классифицировать и описывать персональные различия человека. Наиболее широко распространенной концепцией личности считается модель "Большой пятерки". Она предполагает, что люди обладают пятью основными чертами: невротизмом, экстраверсией, открытостью опыту, доброжелательностью и добросовестностью.

Авторы исследования отметили, что предыдущие изыскания в этой области не прояснили природу связи между индексом массы тела (ИМТ) и личностью. Влияет ли масса тела на личность или на массу тела влияют личностные качества? Может быть, это какой-то другой фактор, влияющий на обоих?

Чтобы выяснить это, они проанализировали данные другой научной работы, собиравшей информацию о выпускниках школ штата Висконсин в США на протяжении нескольких десятилетий.

Результаты показали очень слабую связь между чертами личности и ИМТ, измеренным в один тот же момент времени. В то же время персональные качества в отдельно взятый временной период не коррелировали с будущими значениями ИМТ. Хотя статистическая модель могла предсказать будущие значения ИМТ, используя ответы на отдельные элементы личностного опросника, она не обнаружила корреляции с показателями личностных качеств.

Однако ученые выяснили, что по ИМТ можно прогнозировать будущие изменения личностных качеств в будущем. Так лица с более низким значением индекса (недобором веса для своего роста) в среднем оказывались более добросовестными и покладистыми по сравнению с людьми с более высоким показателем ИМТ.

Добросовестность - это черта личности, характеризующаяся склонностью к организованности, ответственности, целеустремленности и надежности, часто связанная с прилежностью, пунктуальностью и ориентацией на детали в своих действиях и работе. С другой стороны, доброжелательность - это черта личности, отражающая склонность человека к сотрудничеству, доброте, чуткости и, как правило, приятному общению.

"В целом, мы обнаружили, что индекс массы тела имел внутриличностные корреляции с доброжелательностью, добросовестностью и некоторыми личностными качествами, а также предсказывал изменения тех же черт у большой выборки взрослых в течение интервалов времени от 7 до 11 лет", - заключили авторы исследования.

Gazeta.ru


Просмотров: 130

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 559
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 862
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 636
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 699
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 723
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 989
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 732
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 585
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 624
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 854
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме