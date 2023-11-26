Как масса тела влияет на личность человека?

Психологи из Тартуского университета в Эстонии подвели итоги крупномасштабного исследования, изучавшего связь между чертами личности и массой тела с течением времени. Статья опубликована в научном журнале Journal of Personality (JOP).

Черты личности - это психологические характеристики, которые влияют на поведение, мотивацию, мысли и эмоции человека в различных ситуациях. Они относительно стабильны и последовательны, что позволяет специалистам классифицировать и описывать персональные различия человека. Наиболее широко распространенной концепцией личности считается модель "Большой пятерки". Она предполагает, что люди обладают пятью основными чертами: невротизмом, экстраверсией, открытостью опыту, доброжелательностью и добросовестностью.

Авторы исследования отметили, что предыдущие изыскания в этой области не прояснили природу связи между индексом массы тела (ИМТ) и личностью. Влияет ли масса тела на личность или на массу тела влияют личностные качества? Может быть, это какой-то другой фактор, влияющий на обоих?

Чтобы выяснить это, они проанализировали данные другой научной работы, собиравшей информацию о выпускниках школ штата Висконсин в США на протяжении нескольких десятилетий.

Результаты показали очень слабую связь между чертами личности и ИМТ, измеренным в один тот же момент времени. В то же время персональные качества в отдельно взятый временной период не коррелировали с будущими значениями ИМТ. Хотя статистическая модель могла предсказать будущие значения ИМТ, используя ответы на отдельные элементы личностного опросника, она не обнаружила корреляции с показателями личностных качеств.

Однако ученые выяснили, что по ИМТ можно прогнозировать будущие изменения личностных качеств в будущем. Так лица с более низким значением индекса (недобором веса для своего роста) в среднем оказывались более добросовестными и покладистыми по сравнению с людьми с более высоким показателем ИМТ.

Добросовестность - это черта личности, характеризующаяся склонностью к организованности, ответственности, целеустремленности и надежности, часто связанная с прилежностью, пунктуальностью и ориентацией на детали в своих действиях и работе. С другой стороны, доброжелательность - это черта личности, отражающая склонность человека к сотрудничеству, доброте, чуткости и, как правило, приятному общению.

"В целом, мы обнаружили, что индекс массы тела имел внутриличностные корреляции с доброжелательностью, добросовестностью и некоторыми личностными качествами, а также предсказывал изменения тех же черт у большой выборки взрослых в течение интервалов времени от 7 до 11 лет", - заключили авторы исследования.

Gazeta.ru