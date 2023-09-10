Эта странная добавка к кофе поможет худеть быстрее: совет диетолога

Привыкла миксовать свой утренний кофе только со сливками или молоком? Попробуй изменить привычному сочетанию и добавить в любимый напиток лимон. Так ты сможешь превратить обычную чашечку кофе в мощное средство для сжигания жиров.

Диетологи утверждают, что привычка пить лимонный кофе каждый день значительно ускорит процесс похудения. Напиток не только ускорит обмен веществ, но и очистит организм от шлаков за счет мочегонного эффекта.

И это еще не все плюсы кофе с лимоном. По мнению врачей, он также повышает эластичность сосудов, способствует быстрому восстановлению клеток и тканей и избавляет от проблем с повышенной кислотностью желудка.

Такой кофе нельзя пить натощак. Идеальное время - через час после еды. Если позволить себе напиток раньше, процесс пищеварения наоборот усложнится.

Это были рекомендации, а теперь перейдем к противопоказаниям. Даже при сильном желании разогнать метаболизм не добавляй лимон в кофе при гипертонии, аритмии, заболеваниях ЖКТ и склонности к аллергическим реакциям.

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