10 сентября 2023

10 сентября 2023 09:27

Назван легкий способ приучить себя к спорту и похудеть

Короткие тренировки по десять минут приносят такую же пользу организму, как полноценные занятия спортом, считает диетолог Майкл Мосли. Его мнение и отзывы других специалистов о таком подходе к физической активности приводит Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мосли посоветовал делать три тренировки в день, по десять минут каждая. По его мнению, этот способ позволяет легко приучить себя к спорту и не забросить его из-за нехватки времени. "Удивительная особенность коротких тренировок заключается в том, что они дают такую ​​же, а возможно даже большую, пользу для фигуры и здоровья, как полная 30-минутная тренировка", - уверен диетолог.

Спортивный врач Мари Мерфи тоже положительно оценила пользу коротких занятий. По ее словам, они ускоряют метаболизм, помогают похудеть, нормализуют уровень глюкозы и кровяное давление. "Обычные тренировки приносят такую же пользу. Дробные занятия позволяют активировать метаболизм несколько раз в день, что делает их пользу для здоровья более заметной", - добавила Мерфи. Она назвала хорошей практикой устраивать во время рабочего дня спортивные паузы по пять-десять минут.

Фитнес-тренер Афтон МакКейт добавила, что не нужно выполнять одни и те же упражнения в течение дня. Она предложила вместо привычных приседаний и наклонов иногда подниматься по лестнице или чаще ходить пешком. "Быстрые занятия фитнесом - отличный способ получить пользу от упражнений, не утомляя себя и не ставя под угрозу свою форму", - заключила МакКейт.


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