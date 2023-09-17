17 сентября 2023

17 сентября 2023 16:56

Назван главный фактор здорового старения

Исследователи из Института Бабрахама (партнерская организация Кембриджского университета) установили, что простые изменения в питании без ограничения калорийности могут способствовать более здоровому старению. Результаты работы ученых были представлены в журнале PLOS Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы провели ряд экспериментов на дрожжевых клетках. Они показали, что переход с рациона, богатого глюкозой, на диету на основе галактозы привел к молекулярным изменениям, которые обычно сопровождают старение. Эти результаты бросают вызов давнему представлению о том, что только ограничение калорийности может привести к более здоровой и продолжительной жизни.

"Таким образом, переход с глюкозы на галактозу уменьшил признаки старения дрожжевых клеток. Другие эксперименты показали, что польза для здоровья от ограничения калорий исчезает у мышей при возобновлении нормальной диеты. Это доказывает, что важно искать альтернативные подходы для поддержания здорового долголетия", - отметили авторы.

Причем эффект от смены диеты был наиболее ярко выражен, если изменения в питании были произведены в молодом возрасте. Несмотря на то, что исследование проводилось на клетках дрожжей, которые имеют много общих клеточных механизмов с людьми, необходимы дальнейшие исследования для изучения влияния смены диеты на людей.


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