29 августа 2023

29 августа 2023 18:00

Как приучить себя пить воду чаще

Как приучить себя пить воду чаще: 5 работающих лайфхаков

Здоровый образ жизни - это не только правильное питание, спорт и хороший сон, но и поддержание водного баланса. Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто выпивать по 1,5-2 литра чистой воды в день? Однако для многих людей даже приучить себя ходить в спортзал гораздо проще, чем вспомнить о необходимости выпить очередной стакан. Однако любую привычку можно привить, если использовать для этого правильные рычаги и инструменты. Вот они!

Как приучить себя чаще пить воду:

Если захотелось есть, возьми за привычку сначала выпить немного воды. Очень часто наш мозг ведет нас по неправильному пути, из-за чего мы путаем голод с самой обычной жаждой. 

Освой правило 3 базовых стаканов в течение дня: один после пробуждения, второй перед выходом из дома, а третий перед сном.

Старайся выпивать стакан воды после каждого похода в туалет.

Всегда держи под рукой дежурную бутылочку воды: в офисе, на прогулке или даже во время уборки или просмотра телевизора. Рука сама к ней потянется!

Не разрешай себе другие напитки, пока не выпьешь около 2-4 стаканов чистой воды. Очень вероятно, что после этого тебе уже не так сильно захочется кофе, чая или сока. 

thevoicemag.ru


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