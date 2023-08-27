27 августа 2023

27 августа 2023 13:00

Названы опасные для здоровья упражнения в спортзале

Спортивные упражнения могут провоцировать грыжи, если нарушать технику выполнения и использовать слишком тяжелый вес. Об этом "Газете.Ru" рассказал мастер спорта по бодибилдингу, ведущий тренер и совладелец онлайн-платформы FitStars Михаил Прыгунов, передает Day.Az.

По его словам, одни из самых опасных упражнений - приседания со штангой. Они дают прямую осевую нагрузку на позвоночник, так как отягощение располагается на плечах. От этого межпозвоночные диски испытывают большое давление, и неправильное движение может привести к образованию грыжи.

"Чтобы обезопасить себя от травм, доведите технику упражнения до идеала. Во время приседания сохраняйте естественные изгибы в позвоночнике - не горбитесь и не переразгибайте спину", - объяснил фитнес-тренер.

Еще одно опасное для позвоночника упражнение - становая тяга. Оно оказывает очень большую нагрузку на мышцы-разгибатели корпуса. Если они недостаточно натренированы, то давление переходит на позвоночник, что ведет к повреждению межпозвоночных дисков.

"Для тренировки этих мышц на начальном этапе подойдут разгибания из позиции лежа на животе. Спустя несколько тренировок включайте становую тягу только с тем весом и количеством повторений, с которыми сможете выполнить упражнение без нарушения техники. Хорошо разогревайтесь перед тренировкой и увеличивайте рабочий вес на штанге постепенно", - рекомендует эксперт.

Прыгунов добавил, что риск образования грыжи усиливают резкие движения. Поэтому в список опасных для здоровья входят любые скоростно-силовые упражнения с отягощением: рывки штанги, взятия штанги на грудь, толчки и так далее. "Чтобы обезопасить себя от травм, оттачивайте технику упражнений с минимальным весом. Также важно тренировать гибкость всех суставов и самого позвоночника", - отметил он.


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