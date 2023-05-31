Как быстро сделать живот красивым в 3 приема?

Чтобы избавиться от врагов, нужно знать их в лицо! Как ты думаешь, почему целлюлит, или гиноидная липодистрофия, чаще всего встречается у женщин, хотя у мужчин он тоже есть, но реже и в гораздо менее выраженной степени. Всё очень просто: основные запасы нашего жира хранятся в подкожно-жировой клетчатке. Жировая клетка может увеличиваться при накоплении в ней излишков жира и уменьшаться при его потере. В подкожно-жировой клетчатке есть соединительные ткани, которые окружают жировые клетки, и, когда не хватает кислорода и необходимых питательных веществ, кровообращение и лимфоток ухудшаются, возникают отеки и застои, а это и есть целлюлит. Усугубляет ситуацию активная выработка женского полового гормона эстрогена и структура кожи на животе у женщин. Она достаточно плотная и рыхлая - так задумано природой, чтобы кожа без проблем растягивалась во время беременности. Дряблый живот может появиться и в 16 лет, и в 60, у полных и худых - всё зависит от образа жизни.

Советы по питанию

В первую очередь убери из рациона пищевой мусор - сведи к минимуму употребление сахара, соли, трансжиров и рафинированных продуктов.

Не переедай! Не перерастягивай стенки желудка! Сейчас тебе идеально подойдет дробное питание, состоящее из здоровых продуктов, но в очень умеренных количествах.

Откажись от голодных диет! Таким образом ты замедляешь все метаболические процессы, и целлюлит на животе только усугубится. Есть можно и нужно. Просто следи за количеством и качеством пищи.

Твой ежедневный рацион должен состоять из:

* нежирных сортов мяса - говядины, телятины, крольчатины, курицы, индейки;

* рыбы и морепродуктов;

* сложных углеводов - много зелени и овощей (не менее 600 гр/сутки), круп, цельнозернового хлеба, бобовых;

* немного несладких фруктов;

* орехов и семян;

* нежирных натуральных кисломолочных продуктов, если вы не страдаете лактазной недостаточностью;

* обязательно добавьте побольше грубой клетчатки- отруби и псиллиум (шелуха семян подорожника) помогут быстрее избавиться от токсинов.

Пей много воды, чтобы не допускать отеков и застоев межклеточной жидкости. Так ты увеличишь скорость обменных процессов в организме.

30 мл воды чистой воды на 1 кг веса - это твой минимум в сутки! Не игнорируй ежедневный прием полезных жиров и не опускайся ниже 1 г жира на 1 кг веса.

Выбирай универсальные продукты! Например, авокадо содержит олеиновую кислоту, способную регулировать аппетит и формировать чувство насыщения. Также он богат глютатионом, активизирующим выведение токсинов и ненасыщенными жирными кислотами, полезными для организма. Еще очень хороши семена подсолнечника! В них содержатся витамины B6 и E, которые улучшают процессы усвоения белков и устраняют симптомы целлюлита. Но семечки очень калорийны, поэтому употребляй их в небольшом количестве.

Откажись от вредных привычек: алкоголя и сигарет, а также чрезмерного потребления кофе - это приводит к замедлению оттока лимфы.

Снижай свой вес с умом: в неделю минус 0,5-1 кг - и это норма! Если больше, то высок риск усугубления целлюлита и растяжек. И вообще, постоянные колебания веса плюс-минус даже 3-4 кг губительны для кожи живота!

Советы по косметологии

3 самых действенных способа убрать целлюлит с живота - это массаж LPG, ручной массаж и мезотерапия ("уколы красоты").

Благодаря антицеллюлитному ручному массажу жировая прослойка обогащается кислородом, очаги целлюлита делятся на мелкие фрагменты и выводятся из организма с лишней жидкостью. Если ты решила пройти курс такого массажа, важно правильно выбрать мастера для проведения процедуры. Непрофессиональный подход может привести к повреждению капиллярных сосудов, образованию гематом и отечности.

Массаж LPG, пожалуй, один из наиболее эффективных способов борьбы с целлюлитом и самый приятный из трех вариантов. Его можно делать на всех участках тела и избавиться не только от целлюлитных ямочек, но и от мелких морщин. Роликовым вакуумным массажером "разбивается" подкожно-жировая клетчатка, отчего повышается эластичность и упругость кожи. Эффект от LPG будет заметен после 5-10 процедур.

Препараты для мезотерапии от целлюлита бывают разные, но самые популярные из них это липолитики. Они вводятся под кожу уколами и позволяют убрать отложения жира на животе, бедрах и других частях тела. Такие уколы красоты хорошо работают после беременности, они помогают уменьшить жировую прослойку и улучшить состояние кожи. Для видимого результата нужно пройти курс из 10 процедур. Специальной подготовки к этому не требуется.

Советы фитнес-тренера

Хотите побыстрее похвастаться плоским животом? Тогда следует придерживаться здорового питания и заниматься спортом. По чуть-чуть, но желательно регулярно! Вот что работает в борьбе с "апельсиновой коркой" и висящим животом:

миофасциальный массаж по напряженным или, наоборот, расслабленным мышцам, чтобы улучшить кровоснабжение;

зарядка для улучшения подвижности в грудном отделе;

зарядка для улучшения подвижности в ребрах (при плохом раскрытии грудной клетки);

практика правильного акта дыхания;

активирование группы мышц живота.

Когда ко мне приходят с просьбой разработать не тяжелый, но эффективный комплекс упражнений для живота, я провожу функциональную диагностику, чтобы определить, какие мышцы ослаблены или, наоборот, в напряжении. По этой причине появляются проблемные зоны в виде целлюлита и дряблости. После чего подбираю упражнения индивидуально для каждой девушки, исходя из ее целей. Но есть несколько универсальных упражнений, которые пригодятся всем в борьбе с дряблым животом: они несложные, главное - не забывать о них и выполнять каждое утро!

thevoicemag.ru