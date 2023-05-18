Почему нельзя пить напитки через трубочку - особенно после 40 лет

Трубочка - неотъемлемый элемент сервировки прохладительных напитков. И хотя пластиковые соломинки - не лучший вариант с точки зрения сохранения природы, они встречаются в каждом кафе. А иногда предлагаются и для некоторых горячих напитков.

И всё же призываем тебя отказаться от привычки потягивать напитки через трубочку. Дело тут вовсе не в экологии, хотя это тоже важно. Ты наверняка удивишься, осознав, как это действие влияет на твое лицо. И даже на появление морщин!

Когда мы пьем при помощи трубочки, мышцы вокруг рта работают более активно, чем при глотке из стакана. А если учесть, что эта зона считается особенной чувствительной и деформируется быстрее остальных - особенно в зрелом возрасте, - регулярные коктейли с соломинками становятся действительно опасными с точки зрения сохранения молодости.

"В целом, на развитие морщин вокруг рта влияет множество факторов: от генетики и ежедневного ухода до образа жизни и, в особенности, активного курения. Но если часто пить напитки при помощи соломинки, через 5-15 лет морщины станут более выраженными, чем в случае, если бы вы пили без трубочки", - считает пластический хирург Дэвид Шафер. Эксперт уточняет: он не раз замечал, что у некоторых его клиенток эта зона меняется быстрее, чем у остальных, и нередко это было связано в том числе с привычкой пить через соломинку.

К слову, некоторые бьюти-компании уже позаботились о комфорте тех, кто любит пить через трубочку, но не хочет, чтобы это действие ускоряло старение. Для этого производители выпускают специальные горизонтальные трубочки - с отверстием сбоку, как у флейты. Такой прибор стоит недешево, потому что предназначен для повторного использования. Но если есть желание, почему бы его не попробовать.

thevoicemag.ru