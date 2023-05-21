Перечислены упражнения для больных суставов

Людям с больными суставами нужно заниматься йогой для сохранения подвижности конечностей, призывает спортивный тренер, инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), йоготерапевт Наталья Сырчина. Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" она перечислила наиболее эффективные упражнения.

Для людей с больными суставами идеально подходит мягкий фитнес - пилатес или йога, говорит Сырчина.

Когда мы занимаемся йогой, то совершаем движения в суставах во всех направлениях подвижности. Это помогает сохранить суставы здоровыми. Если уже есть артроз, артрит, необходимо заниматься йогой два раза в неделю, чтобы предотвратить прогрессирование болезней. Нельзя заниматься йогой при обострении болезней.

Прежде чем приступить к занятиям спортом, необходимо снять обострение болезни. С некоторыми ассанами в йоге надо быть осторожным. Например, при артрозе тазобедренного сустава не стоит стремиться выполнить хануманасану (шпагат), это может навредить здоровью, предупредила собеседница "Ленты.ру".

По словам Сырчиной есть несколько упражнений для поддержания здоровья суставов.

Кошка. Нужно встать на колени и локти и прогнуться в пояснице, округлив спину. Упражнение повторить 15-20 раз.

Вращение в плечах. Встать, руки опустить вдоль тела. Делать вращения плечами в одну и в другую сторону по 10-15 раз.

Мельница. Принять позу стоя, развести ноги на ширину плеч, наклонить корпус вперед, коснуться пальцами одной руки пальцев на противоположной ноге. Менять руки по очереди. Упражнение выполнять энергично. При выполнении упражнения работают плечи, позвоночник и тазобедренные суставы.

Восьмерка. Бедрами необходимо двигать так, будто рисуешь ими воображаемую восьмерку. Упражнение идеально подходит для тазобедренных суставов.

Вращение коленями. В позе стоя нужно вращать коленями в разных направлениях.