21 мая 2023

21 мая 2023 13:59

Тренер развенчал миф о потоотделении при похудении

Фитнес-тренер Максим Лихолетов развенчал миф о потоотделении при похудении. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит "Царьград".

Лихолетов заявил, что количество пота никак не влияет на потерю массы тела. По его мнению, при посещении бани или сауны также невозможно похудеть.

Тренер подчеркнул, что решающее значение для похудения имеет правильная частота пульса. Чтобы запустить процесс сжигания жиров и ускорить обмен веществ, необходимо поддерживать частоту пульса на отметке 65-75 процентов от максимальной. Он назвал самым эффективным занятием бег, так как при нем пульс разгоняется до 145-150 ударов в минуту.


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