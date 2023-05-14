14 мая 2023

14 мая 2023 10:51

Ученые назвали факторы, способствующие долгосрочному похудению

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, какие факторы позволяют надолго удержать результат после потери веса на 5% и более от исходного веса. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные более чем 20 тысяч взрослых американцев. Они выяснили, что пропуск приема пищи и прием рецептурных таблеток для похудения связаны с минимальной потерей веса. Также те, кому не удалось сбросить вес, использовали низкоуглеводную и жидкую диеты, прием слабительных средств, вызывали у себя рвоту и начинали курить ради похудения.

Люди с значимой потерей веса сообщали о более высоком качестве диеты, более высоком потреблении белка и более высокие уровни активности. Они также чаще ограничивали потребление сахара.

"Мы увидели, что люди по-прежнему тяготеют к не основанным на доказательствах подходам к снижению веса, которые не являются устойчивыми. Что является устойчивым, так это изменение образа жизни и моделей питания", - прокомментировали результаты ученые.


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