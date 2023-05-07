7 мая 2023

7 мая 2023 16:30

30 минут ходьбы в день продлевают жизнь на 16 лет

Исследователи из Университета Лестера в Великобритании обнаружили, что бодрые прогулки на регулярной основе по полчаса в день продлевают жизнь человека на 16 лет. Как передает Day.Az, работа ученых была опубликована в журнале Communications Biology.

К таким выводам авторы пришли, проанализировав данные о более 400 тыс. участников, которые были собраны UK Biobank. Как оказалось, те, кто предпочитал регулярно гулять, прожили на 16 лет дольше.

По словам исследователей, регулярная быстрая ходьба в течение получаса в день может увеличить длину теломер. Теломеры расположены на концах хромосом, и от их длины зависит скорость старения организма. Так, чем они длиннее, тем меньше биологический возраст и наоборот.

Кроме того, регулярная ходьба может также иметь физические, умственные и социальные преимущества. Но впервые ученые сравнили скорость ходьбы с генетическими данными.


Просмотров: 115

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 2 167
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 5 906
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 6 124
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 5 098
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 1 229
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 2 277
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 2 930
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 2 191
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 3 086
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме

Здоровье

28 января 11:00

  • 6 035
Каким должно быть питание при сахарном диабете - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова