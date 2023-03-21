Фитнес-тренер назвала причины набора веса после похудения

Фитнес-тренер Марина Моисеева назвала причины, по которым человек может набирать вес после успешного похудения. Специалист высказалась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Первая - нарушение режима. Например, за три месяца тренировок и соблюдения режима питания вы достигли хорошего результата, а потом резко стали есть вредную пищу", - рассказала Моисеева.

Тренер добавила, что срывы часто происходят из-за психологических проблем. "Когда вы испытываете негативные эмоции, стресс, вы заедаете это состояние чем-то вкусным. Еще одна причина набора веса связана с нарушением гормонального фона, чаще всего с дисбалансом гормонов щитовидной железы", - отметила она.