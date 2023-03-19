Как холодный душ поможет похудеть, пережить стресс и снять напряжение в мышцах

Начало весны - идеальное время, чтобы попробовать холодный душ. Ниже несколько причин, почему вам стоит это сделать. Выключаем бойлеры, отставляем кастрюльки и наслаждаемся.

Холод активирует бурый жир и помогает похудеть

В нашем организме существует два типа жира - белый и бурый. Первый - это ваши складки, а второй находится в зоне спины и шеи и призван согревать вас. Когда тело попадает в холод, бурый жир начинает топиться и давать тепло. Как только его запасы заканчиваются, вы согреваетесь уже за счет ваших отложений. Соответственно, так быстрее сбрасывается вес.

Заряжает энергией

Дейв Эспри, который считается отцом биохакинга, рассказал в подкасте The Doctor's Farmacy, что каждое свое утро он начинает с минутного душа под ледяной водой. Дело в том, что, когда наш организм переохлаждается, тело получает сигнал бедствия и активизирует все свои ресурсы, чтобы спастись. Соответственно, все клетки задействованы для того, чтобы согреть нас, - такая "шоковая" встряска очень полезна и прибавляет энергии. Как говорит Дейв, первые четыре дня будет тяжело заставлять себя обливаться, но затем вы уже не сможете жить без этого утреннего ритуала.

Укрепляет иммунитет

Чем чаще вы мерзнете, тем более устойчивы к холоду вы становитесь - соответственно, какой-то малейший сквозняк не даст вам моментально слечь с насморком.

Помогает бороться со стрессом

Холодная вода помогает поднять настроение - как бы дико это ни звучало. Она активирует симпатическую нервную систему и повышает уровни бета-эндорфина и норадреналина в крови. На терминах можете не фокусироваться. Самое главное, что вам нужно запомнить, - эти показатели "убирают" чувство тревоги и помогают бороться с депрессивным состоянием. Плюс из-за холода наше тело посылает большое количество электрических импульсов в мозг, что тоже может оказать антидепрессантный эффект. Эту гипотезу выдвинул и доказал Николай Шевчук в 2008 году на базе школы медицины при Виргинском университете. Для хорошего настроения достаточно проводить под холодной водой две минуты в день.

Восстанавливает мышцы

Вы хотя бы раз точно видели видеоролики, в которых спортсмены окунаются в лед - все это для того, чтобы снять напряжение с мышц после активной тренировки. Холодный душ тоже может в этом помочь. Группа ученых из Финляндии в 2009-м провела исследование, в котором участвовали более 360 человек - все они окунались в холодную воду после физической нагрузки, а специалисты изучали воздействие температуры на тело. Выяснилось, что, если вы примите холодную ванну - проведете в ней минут двадцать, - забудете про боль в мышцах в тот же день, когда тренировались.

Чистка от химии

Дело не только в закаливании. В холодной воде гораздо меньше химикатов - мы говорим, конечно, про жизнь в городе и использование общественной водопроводной системы. В горячую воду добавляют реагенты, чтобы избежать накипи и коррозии в трубах - соответственно, холодной воде эти меры не нужны. Обычно для этой задачи используют "Силифос". Это шарики, которые содержат в себе полифосфаты - они делают воду не коричневой, а прозрачной, но при этом могут провоцировать отеки у людей. К полифосфатам добавляют силикат натрия - он может вызывать зуд. Еще по закону допускается использование хлорсодержащих реагентов - надо ли говорить, что они сушат кожу и не очень благоприятно воздействуют на организм в целом. Конечно, они используются в рамках количественной нормы, но это не делает эти вещества более полезными.