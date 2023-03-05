5 марта 2023

5 марта 2023 07:41

Диетолог назвала восемь самых вредных продуктов для завтрака

Врач-диетолог Ирина Мансурова назвала восемь самых вредных продуктов для завтрака.

По ее словам, лучше всего отказаться от красного и жирного мяса, соков и фрешей, сырых овощей, кофе, фаст-фуда, энергетических и шоколадных батончиков, а также жирного творога, сладких йогуртов, творожков, творожных и плавленых сырков, содержащих сахар и различные добавки. Помимо этого, на пользу не пойдут бутерброды с колбасой и сыром.

"Важное правило для завтрака: не есть жирную пищу. Она долго переваривается, забирая энергию, которую лучше утром поберечь, провоцирует усталость, апатию и раздражение. Также, продукты, содержащие большое количество сахара, провоцируют накопления жира в организме и вызывают быстрое чувство голода", отмечает Мансурова.


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