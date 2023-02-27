Можно ли принимать обезболивающие препараты при болях в животе? - отвечает Минздрав

В отличие от других хронических болевых синдромов, нельзя принимать обезболивающие препараты, не зная причину возникновения боли в брюшной полости, сказала специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-терапевт Нахид Магеррамов, передает Day.Az.

- Нахид муаллим, прежде всего мы хотели бы узнать, какие болезни вызывают боли в брюшной полости?

- В первую очередь хочу отметить, что больше всего органов содержится в брюшной полости. Это желудок, печень, поджелудочная железа, тонкая кишка, толстая кишка, селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа (у мужчин); матка, яичники, маточные трубы (у женщин).

Заболевания каждого из этих органов могут вызвать боль. Для точной диагностики, в зависимости от локализации (месту происхождения) боли, абдоминальную боль можно разделить на следующие части:

Боль в области пупка. Это может быть при заболеваниях тонкой кишки и воспаления червеобразного отростка слепой кишки (аппендицита);

Боли в верхних отделах живота. К ним относятся проблемы с желудком, болезни двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, желчного пузыря и диафрагмальная грыжа (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы);

Боль в правом боку в районе подреберья - это симптом многих заболеваний органов брюшной полости. В основном это относится к боли в печени и желчном пузыре. При воспалении желчного пузыря боль особенно сильно ощущается в области пупка. Сильная и внезапная боль, отдающая в правое плечо или лопатки после переедания, может быть признаком желчнокаменной болезни. При заболеваниях поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки также может ощущаться боль в правом боку. Помимо этого, слабые боли в этой области могут быть вызваны воспалением печени;

Боль в верхней левой части живота (левый верхний квадрант). В период обострений болевые ощущения наблюдаются ежедневно, часто натощак (вероятнее при язве желудка). Все, что раздражает слизистую желудка, вызывает гастрит (воспаление желудка) или функциональную диспепсию, может вызвать боль в верхней левой части живота. В большинстве случаев боль носит ноющий характер, нередко сопровождается тошнотой и даже рвотой.

Боль в средней нижней области живота. Это может быть связано с воспалением толстой кишки, инфекциями мочевыводящих путей и заболеваниями половых органов у женщин. Помимо этого, при спастическом колите также может ощущаться боль в этой области живота;

Боль в правом боку на уровне талии. При воспалении аппендикса с накоплением гноя внутри отростка и заболеваниях толстой кишки появляется острая боль в этой области живота, которая может усиливаться при движении;

Боль в нижней левой области. Может возникнуть при воспалительных заболеваниях кишечника (болезнь Крона и язвенный колит), целиакии (непереносимость глютена), при непереносимости лактозы и дивертикулезе толстого кишечника (наличие одного или нескольких дивертикулов в толстой кишке);

Боль в правой и левой половине живота, а также боль в пояснице, которое сопровождается высокой температурой, ознобом, диареей и тошнотой могут свидетельствовать о том, что почки работают неправильно;

Болевые ощущения также могут распространяться на другие органы и системы организма человека, например на нижние доли и задние отделы легких, сердце, матку и яичники. Помимо этого, приступы желчного пузыря часто проявляются как боль в правой части грудной клетки. Кроме того, болезнь поджелудочной железы может проявляться болью между лопатками.

- Можно ли принимать обезболивающие препараты при болях в животе?

- В отличие от других хронических болевых синдромов, нельзя принимать обезболивающие препараты, не зная причину возникновения боли в брюшной полости. Потому что в этом случае купирование болевого синдрома может замаскировать симптоматику основного заболевания. А это, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям и ухудшению здоровья.

- Что может спровоцировать возникновение болей в животе?

- Хочу отметить, что боль в животе - очень распространенное явление, которое может быть вызвано множеством причин, но далеко не всегда опасных для здоровья. Очень важно найти место, где болит, наличие сопутствующих заболеваний, а также важны результаты обследований. Порой под умеренной болью в животе может скрываться очень серьезное заболевание. Например, злокачественная опухоль в желудке. В то же время, порой сильная невыносимая боль может быть вызвана небольшими камнями в почках.

- Как определить, какой орган болит в животе?

- Для выяснения причины данного состояния проводится сбор анамнеза (совокупность сведений, полученных путем опроса самого обследуемого и/или его сопровождающих лиц), а также физикальная диагностика (комплекс медицинских диагностических мероприятий, выполняемых врачом с целью постановки диагноза). Иногда для более точной постановки диагноза необходимо эндоскопическое исследование. При абдоминальном болевом синдроме очень важную роль играют методы визуальной диагностики. Так, с помощью рентгенологического метода исследования можно выявить кишечную непроходимость и разрывы кишечника (опасная проблема, которая может спровоцировать "выбросы" крови из организма). Ультразвуковое обследование (ультрасонография) брюшной полости может показать размер и форму многих органов (печень и поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, яичники, аппендицит и др), а также показать аномальные области.

Помимо этого, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) играют важную роль в точной диагностике многих заболеваний внутренних органов.

- Какие заболевания, приводящие к острым болям в животе, считаются самыми опасными?

- Самое опасное состояние - это "рак брюшины" (злокачественное поражение тонкой оболочки, покрывающей внутренние органы брюшной полости) и расслоение аорты (расслаивающая аневризма аорты). Эти заболевания в конечном итоге могут даже привести к летальному исходу.