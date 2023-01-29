29 января 2023

29 января 2023 18:02

Дерматолог назвала опасные последствия наращивания ресниц

Процедура наращивания ресниц опасна аллергическими реакциями, дистрофией ресниц, раздражением роговицы и другими осложнениями. Об этом в беседе с "Известиями" предупредила врач-дерматолог, онколог АО "Медицина" Ангелина Тону в субботу, 28 января, передает Day.Az.

"Процедуры красоты не всегда являются безобидными. Порой ошибка мастера или использование некачественных материалов может вызвать серьезные осложнения, требующие долгого лечения. Главная опасность наращивания ресниц - высокий риск появления у человека аллергической реакции на состав, который используется при процедуре, а также дистрофия ресниц", - отметила эксперт.

Она пояснила, что из-за частого применения клеящих веществ ресницы могут истончиться, а луковицы ослабнуть, в результате чего появится риск выпадения. Под тяжестью искусственных ресниц настоящие волоски выпадают, что может привести к замедлению или полному прекращению роста ресниц. Столкнувшись с такими проблемами, женщины вынуждены длительное время восстанавливать волоски.

Как уточнила Тону, безопасность процедуры наращивания ресниц зависит от многих факторов: качества и состава клея, профессионализма мастера, общего состояния здоровья. Так, во время простудных, вирусных заболеваний и на фоне приема медикаментов может возникнуть аллергическая реакция.

"У многих людей нередко проявляются и индивидуальные особенности организма - например, аллергическая реакция на коже век. При этом от некачественного наращивания ресниц страдает не только кожа, но и глаза. Клей и искусственные волоски могут вызывать раздражение роговицы или конъюнктивы, покраснение глаз, инфекции, синдром сухого глаза, жжение и зуд", - предостерегла врач.

Она также перечислила рекомендации, которые помогут избежать негативных последствий при наращивании ресниц. В частности, дерматолог советует обращаться только в проверенные клиники и салоны красоты к опытным мастерам, а также не проводить процедуру при наличии воспалительных заболеваний глаз. Кроме того, важно заранее проводить тест реакции кожи на состав клея, а в случае дискомфорта или раздражения после процедуры удалять искусственные ресницы.


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