Крепко спать и легко просыпаться: полный гид по здоровому сну

Здоровый сон - залог хорошего самочувствия, устойчивого веса, красивой кожи и счастливой жизни. Чтобы выстроить правильный режим сна, который позволит крепко спать и легко просыпаться, необходимо приложить немало усилий. Мы решили облегчить вам задачу и собрали всю необходимую информацию в один гид по здоровому сну.

Постоянная сонливость: в чем причина?

У каждого из нас переодически возникает сильное желание поспать среди дня. Самая распространенная причина - нехватка сна ночью, однако даже обладатели безупречного режима переодически сталкиваются с такой проблемой. Если вы спите достаточно и легко просыпаетесь, а днем все равно испытываете сонливость, это может свидетельствовать о разных нарушениях в работе организма. Это может быть питание, дефицит витаминов и минералов или даже серьезный гормональный сбой. Подробнее о причинах постоянной сонливости - здесь.

В какое время лучше всего ложиться спать?

Если сонливость все-таки возникает из-за недостатка сна, попробуйте пересмотреть свой режим. На самом деле, важно не только сколько вы спите, но и в какое время вы это делаете. Сон с 11 вечера до 7 утра куда эффективнее, чем сон с 2 ночи до 10 утра, хотя это все те же восемь часов. О том, что такое циклы сна, как их посчитать, и какое время идеально подходит для того, чтобы отправиться в кровать - здесь.

Как правильно спать, чтобы не болела спина?

Боли в спине после сна - явление распространенное, но это вовсе не значит, что это нормально. Если все делать правильно, то с утра вы будете просыпаться только с приятными ощущениями: бодрости, легкости и готовности к новым свершениям. Если с кровати вы встаете с болью в спине, шее или голове - значит вы спите в неправильной позе, в которой затекают мышцы и защемляются нервы. О том, как найти идеальную позу для сна, чтобы ничего не болело на утро - здесь.

Почему нельзя спать на животе?

о статистике примерно 75% всех людей спят на животе. Это удобно, это привычно, однако сон в такой позе может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Утренние отеки, разбитое состояние, морщины и сильные боли в спине и шее - это все следствия сна на животе. Подробнее о том, чем сон в неправильной позе опасен для вашего здоровья - здесь.

Как не ворочаться во время сна?

Казалось бы, все предельно просто: список идеальных поз для сна есть, осталось только выбрать подходящую, хорошо спать и радоваться отсутствию дискомфортных ощущений. Вот только не все могут контролировать свои перемещения во сне, и даже если вы заснули в правильном положении, проснуться рискуете на животе - а чем это чревато, мы уже рассказали выше. О том, что делать, чтобы перестать ворочаться во время сна - здесь.

Почему вредно много спать?

Слишком долгий сон чреват таким же большим количеством негативных последствий, как и хронический недосып. Недаром норма сна, определяемая специалистами, имеет и нижнюю и верхнюю границу - 7-8 часов. И более короткий, и более длительный сон несут одинаковую угрозу для организма. О неприятных последствиях избыточного сна - здесь.

Ночное апноэ провоцирует развитие тревожных растройств и депрессии. Что это такое?

Апноэ - это остановка дыхания продолжительностью не менее 10 секунд, периодически повторяющаяся во время сна - не менее 5 раз в час. Обструктивное апноэ сна (ОАС) - самый распространенный вид апноэ, который развивается при сужении или закрытии просвета верхних дыхательных путей во время сна. О том, почему оно появляется, по каким симптомам его определить и что с этим делать - здесь.

В какое время можно выпить последнюю чашку кофе перед сном?

Чашка свежесваренного кофе - отличный способ начать утро. Благодаря высокому содержанию кофеина напиток бодрит, повышает работоспособность и концентрацию и помогает лучше сосредоточиться на поставленных задачах. Эти свойства прекрасно помогают нам утром, но злоупотреблять кофеином в течение дня не стоит, чтобы избежать бессонницы. Ученые определили, за какое время до сна можно выпить последнюю порцию кофеина, чтобы не навредить организму. Об этом - здесь.

Правда ли магний помогает бороться с бессонницей?

Если кофе на ночь вы не пьете, а уснуть все равно регулярно не получается, стоит проконсультироваться с врачом поскольку причиной проблемы может быть множество состояний. Но иногда за этим не стоит ничего конкретного, и для того, чтобы лучше спать, нужно изменить свой образ жизни. Многие принимают против бессонницы мелатонин, но есть еще один менее популярный способ - прием магния. Как он помогает наладить качество сна и как лучше его принимать - здесь.

Что происходит с организмом, если не спать сутки?

Последние исследования, проведенные в Гарварде, показали, что по статистике только 4 человека из 10 ежедневно спят достаточное количество времени. От недосыпа резко снижается работоспособность, портится настроение, заметно ухудшается состояние кожи, а также возрастает риск набор веса. И все это происходит уже при дефиците сна в 2-3 часа. А что же будет с организмом, если бодрствовать целые сутки? Об этом - здесь.

Какую мелодию будильника выбрать, чтобы легче просыпаться по утрам?

По статистике, около четверти населения земли регулярно не высыпается, а это влечет за собой не только усталость в течение дня и снижение концентрации, но и увеличение веса, проблемы с кожей и ухудшение общих показателей здоровья. Однако даже люди с налаженным режимом и без выраженного дефицита сна часто испытывают трудности с пробуждением и еще долго находятся в сонном состоянии. Почему так происходит? Не поверите, но на это может повлиять мелодия будильника. Об этом - здесь.

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