22 января 2023

22 января 2023 20:57

Диетолог назвала продукты для выздоровления при гриппе и COVID-19

Продукты, которые помогут быстрее выздороветь при заражении гриппом или COVID-19 назвала "Вечерней Москве" известный диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что пища в это время должны быть легкой и некалорийной.

"Отлично подойдут отварные, тушеные или приготовленные на пару котлеты, биточки, рыба и курица. Полноценный белок будет помогать восстанавливать иммунные силы организма", - сказала она.

Для скорейшего восстановления эксперт также рекомендует есть овощи и ягоды, содержащие антиоксиданты. Кроме того, необходимы и продукты с высоким содержанием витаминов D и С: печень трески, шиповник, перец, квашенная капуста. Во время болезни Соломатина настоятельно рекомендует отказаться от фастфуда, жирных и жареных блюд, а также сахара и соли в большом количестве.


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