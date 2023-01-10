Любимая каша супермоделей: чем полезны семена льна - ФОТО

Льняная каша на воде - самый быстрый способ похудеть без вреда для желудка. Доказано супермоделями - свое утро они начинают именно с этого продукта. Семена этого красивого растения, из которого еще и делают ткань, часто используют для профилактики и лечения различных заболеваний. ELLE разобрался, чем же так хороши эти маленькие темные семечки, которые часто ел еще сам отец современной медицины, Гиппократ.

Лен ценят за особенный состав семени, а именно повышенное содержание в нем Омега-3 жирных кислот и лигнанов - натуральных гормонов, блокирующих действие плохих эстрогенов, вызывающих рак груди. Так что этот суперфуд давно значится в категории самых необходимых для женского организма. Омега-3 делает кожу, волосы и ногти здоровыми. А лигнаны улучшают женское здоровье.

Семена льна полезны для кишечника, потому что помогают вывести из организма токсины, холестерин и канцерогены, а также способствуют лучшему усвоению пищи.

Еще эти семечки, из которых вырастают нежные голубые цветы, обогащены селеном, которого организму жителей больших городов часто не хватает. Благодаря селену лен принимают для профилактики онкологических заболеваний.

Многие врачи рекомендуют добавлять семена льна в кефир или йогурт по утрам - так вы обеспечите организму самое надежное противостояние бактериям, потому что семечки обладают повышенными антибактериальными свойствами и очень эффективны в период активности различных сезонных вирусов.

Многие вводят в свой рацион семена льна, чтобы сбросить вес: в нем немного калорий, зато много пользы, кроме того, семена обладают свойством увеличиваться в желудке и обволакивать его стенки.

Семена льна полезны при беременности - благодаря клетчатке, помогающей избавиться от запоров. А в послеродовой период содержащийся в них лецитин и витамин B защищают нервные клетки, предотвращая развитие послеродовой депрессии и других психических расстройств.

Как принимать семена льна, чтобы получить максимальную выгоду?

Употреблять их можно по утрам, просто добавляя в каши, омлет, разбавляя в йогурте, а также выпивая на завтрак или полдник с кефиром или простоквашей. Комплексное очищение организма можно провести, несколько дней подряд попив натощак отвар из семян льна, по текстуре напоминающий кисель.

Отвар готовится так: одну столовую ложку семян залить кипятком, погреть на среднем огне в течение получаса, накрыть крышкой или полотенцем и убрать в теплое место. Употреблять не более 250 мл в день.

При всем богатстве полезных свойств, семена льна имеют хоть и незначительные, но противопоказания. Семена льна нельзя хранить на свету: под его влиянием масла и жирные кислоты моментально окисляются и образуют вредные для организма канцерогенные пероксиды. Вы сразу поймете, что семечки испортились, по их характерному горькому вкусу. Так что храните лен в темном и прохладном месте.

Если хотите такую фигуру, как у модели, начните питаться как они. Льняная каша не содержит глютена, в ней много клетчатки и, наоборот, мало углеводов. А Омега-3 жиры сделают вашу кожу и волосы идеальными. Каша получится темной и вязкой. Не пугайтесь - такой она и должна быть. И пусть поначалу вкус каши покажется вам непривычным, ваше тело и организм точно скажут вам спасибо. Тем более что даже варить ничего не нужно. Записывайте рецепт.

Совет: кашу делать на воде, а вместо сахара взять ягоды или фрукты.

ЛЬНЯНАЯ КАША - РЕЦЕПТ

Ингредиенты:

3 ст ложки льняной муки (можно использовать как покупную, так и домашнюю. Делать ее просто: перемелите семена в кофемолке. Фабричная мука частично обезжирена, то есть подвергается обработке).

Стакан горячей воды (или молока).

Фрукты или ягоды (банан, голубика, клубника).

Способ приготовления:

Залить льняную муку водой, тщательно перемешать венчиком или ложкой и накрыть блюдцем или крышкой на 5-10 минут. Готово!

Добавьте сверху ягоды. Совет: можно помять бананы вилкой и вмешать в кашу, тогда она сразу станет сладкой. А можно использовать вместо вредного сахара сироп агавы.

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