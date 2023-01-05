Как уберечь ребенка от болезней в холодное время года? - отвечает минздрав

Специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-педиатр Акбер Гулиев ответил на важные вопросы о детском здоровье, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях, передает Day.Az.

- Акбер муаллим, очень часто роднички и темпы их закрытия вызывают сильное беспокойство у родителей. Чем грозит раннее или позднее закрытие родничка у младенцев?

- Рост костей черепа зависит от роста головного мозга. Роднички обеспечивают эластичность черепа во время того, как происходит наиболее быстрый рост. Родничок - неокостеневший участок свода черепа, состоящий из остатков перепончатого скелета и соединяющий кости черепа новорожденных. К моменту рождения у младенца имеется 6 родничков, 4 из них закрываются в первые дни жизни ребенка. Пятый (задний или затылочный) родничок расположен на затылке, в месте схождения двух теменных и затылочной кости. Он имеет треугольную форму и малые размеры - около 0,5-1 см. Самый большой родничок (передний) имеет ромбовидную форму, имеет размер 2-5 см и закрывается в период с 3-х до 24 и более месяцев.

Размер родничков обусловлен большим количеством факторов: наследственной предрасположенностью, состоянием метаболизма, наличием заболеваний и прочими составляющими.

Нарушения развития головного мозга, обусловливающие микроцефалию, могут сопровождаться малыми размерами переднего родничка или ранним его закрытием (окостенение).

Менингит, энцефалит, гидроцефалия, метаболические заболевания (врожденный гипотиреоз), рахит (дефицит витамина D) могут быть причиной замедления процесса зарастания родничка.

- Как известно, в осенне-зимний период многие дети часто болеют. Как уберечь ребенка от болезней в холодное время года? Какие меры профилактики следует предпринять родителям?

- Развитие иммунной системы организма продолжается на протяжении всего периода детства. В процессе развития иммунной системы ребенка выделяют "критические" периоды, т.е. периоды максимального риска развития инфекционных заболеваний, связанных с недостаточностью функций иммунной системы. Дети в возрасте до 6-7 лет более восприимчивы к болезням, особенно в осенне-зимний период. Во избежание подобных ситуаций, я хотел бы дать несколько практических советов родителям. Следует знать, что грудное вскармливание способствует укреплению иммунной системы вашего ребенка. Материнское молоко - это самая безопасная и здоровая пища в течение первых 6 месяцев жизни для всех детей во всем мире. Помимо этого, в ежедневном рационе детей должно быть достаточное количество питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма ребенка.

Важно занть, что в формировании детского организма и его иммунной системы вода играет ключевую роль. Вода благотворно влияет на детский организм и участвует в формировании следующих процессов: улучшение обмена веществ; поддержание в норме температуры тела; снижение риска возникновения аллергических реакций; улучшение настроения.

Для нормального развития ребенка также очень важен правильный режим сна. Каждый ребенок должен спать 8-11 часов в сутки. Кроме того, важно уделять внимание правильному мытью рук. Следует одевать малыша по погоде и в зависимости от сезона.

Хочу также отметить, что анемия, дефицит витаминов B, Fe, Zn и D также снижают резистентность (сопротивляемость) организма и часто вызывают заболевания. Большинство заболеваний передаются воздушно-капельным путем. Поэтому по мере возможности рекомендуется держаться подальше от закрытых помещений и многолюдных мест. Помимо этого, следует периодически проветрировать комнаты.

- Что делать, если у ребенка началась рвота?

- Тошнота и рвота могут возникать по разным причинам. Желудочно-кишечные заболевания, инфекции мочевыводящих путей, неврологические заболевания и отравления в 60-70 процентах случаев связаны с желудочно-кишечным трактом. Рвота обычно проходит в течение 24-48 часов. Если же она продолжается, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу, потому что сложившаяся ситуация может привести к обезвоживанию детского организма.

Также очень важно обращать особое внимание на рацион ребенка. Диета должна быть легкоусвояемой. Кроме того, следует исключить из рациона мясную, жирную и жареную пищу. Есть нужно часто, маленькими порциями, не нагружая органы пищеварения.

- Привычка грызть ногти у детей всегда вызывают беспокойство у родителей. Как отучить ребенка от этой вредной привычки?

- Привычка грызть ногти (онихофагия) у детей обычно начинается в возрасте 3-4 лет и, если вовремя не отучить ребенка от вредной привычки, может продолжаться до полового созревания.

Основной причиной расстройства является отсутствие возможности выразить негативные чувства. Отучить ребенка грызть ногти не так и сложно, но этому нужно уделить время. Если вы заметили, что ребенок постоянно грызет ногти, помогите ему понять, что это привычка, от которой стоит отказаться. Для этого нужно спокойно поговорить с ним и объяснить, почему нельзя грызть ногти. Избавьте ребенка от беспокойства, стрессов и скуки. Помимо этого, поощряйте успехи ребенка. Не упрекайте, не кричите и не наказывайте его. Наоборот, постарайтесь хвалить и поддерживать, когда он перестает грызть ногти по вашей просьбе или самостоятельно.