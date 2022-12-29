Стресс и паника: что происходит с кожей, когда вы сильно переживаете

В современных реалиях фраза "не потерять лицо" приобрела новый смысл. Согласитесь, что сегодня мы ежедневно испытываем большое количество стресса на фоне пандемии, военных действий, социальных волнений, а также финансового кризиса, что негативно влияет на здоровье и, конечно, молодость. Панические атаки не делают нас моложе, а значит, нам нужно научиться их подавлять, адаптироваться и стараться быть устойчивыми ко всем внешним факторам среды. В том числе в вопросах бьюти-рутины.

"В условиях стрессовой ситуации организм выбрасывает в кровь гормоны - кортизол и адреналин, они активизируют выработку нейромедиаторов и нейропептидов, приводя нервную систему в возбуждение. Эти процессы негативно сказываются на работе иммунных клеток кожи, нарушая их защитные функции. Результатом становится замедление процессов обновления; появление купероза, акне; обострение экземы и псориаза, а также нейродерматита", - утверждает эксперт.

КАК СТРЕСС ВЛИЯЕТ НА КОЖУ?

Когда организм находится в состоянии длительного стресса, кожа начинает активно реагировать:

- нарушается способность кожи к регенерации;

- уменьшается количество вырабатываемого коллагена;

- начинают активно проявляться морщины;

- адреналин вызывает спазм сосудов, клетки перестают получать в полном объеме кислород, и кожа теряет естественный цвет, становится тусклой и серой;

- кортизол приводит к резкому расширению кровеносных сосудов и проявлению купероза;

- стресс делает кожу восприимчивой к негативному внешнему воздействию, нарушая ее защитные функции.

СТРЕСС И АКНЕ

В стрессовой ситуации организм вырабатывает "стрессовые" гормоны - кортизол и адреналин.

Кортизол непосредственно влияет на работу сальных желез и приводит к тому, что организм начинает вырабатывать больше себума. Повышенное количество себума провоцирует закупорку пор, и появляются благоприятные условия для размножения микробов, приводящих к развитию акне. Вот почему перед волнительным и важным мероприятием на лице, как назло, появляется прыщ. Кроме того, кортизол также нарушает деятельность кишечника, вызывая дисбаланс микрофлоры, что также приводит к развитию акне.

КАК БОРОТЬСЯ С АКНЕ?

Для того, чтобы предотвратить появление акне, не стоит использовать спиртосодержащие, подсушивающие средства, так как при этом нарушается микрофлора кожи, в результате вредоносные бактерии вызывают воспаления.

Также стоит отказаться от использования скраба, так как скраб с крупным абразивом травмирует кожу, пересушивает, что приводит к появлению акне.

Кроме того, популярные щеточки для умывания также могут провоцировать перенос воспаления на другие участки кожи и появление новых прыщей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ В СТРЕССЕ?

Первое и главное - постараться меньше реагировать на большое количество стрессовых ситуаций в жизни.

Затем необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить патологии в организме. Полезно будет сдать анализы, чтобы врач смог оценить не только состояние организма, наличие воспалительных процессов, но и количество необходимых витаминов и микроэлементов в организме. Обязательно посетите эндокринолога и сдайте анализы для проверки состояния щитовидной железы.

При необходимости специалист может выписать специальные препараты, оказывающие успокоительное действие, например, лекарственные препараты растительного происхождения.

ПРИНИМАЙТЕ ВИТАМИНЫ

Проконсультируйтесь со специалистом и подберите курс витаминов и микроэлементов для поддержания красоты и здоровья кожи. Доктор Данилова рекомендует обратить внимание на:

Витамин В3 или РР (ниацин). Никотиновая кислота представляет собой водорастворимый витамин В, который благотворно влияет на нервную и эндокринную системы, способствуя регуляции выработки половых гормонов и кортизола - гормона стресса. Ниацин обеспечивает лифтинг-эффект кожи и устраняет отеки.

Витамин А. Этот витамин участвует в обмене веществ и активирует регенерацию клеток, что так важно для подверженной стрессу кожи. Витамин А поддерживает водный баланс кожи, придавая ей гладкость и упругость.

Витамин Е - мощный антиоксидант, который также носит название "витамин молодости". Он замедляет старение кожи, снимает раздражение, питает и увлажняет ее.

Витамин D3. Жирорастворимый витамин, который способствует выработке коллагена, количество которого снижается при хроническом стрессе. Он также замедляет процесс старения и придает коже сияющий вид.

Благотворно на коже сказывается употребление Омега-3: этот витамин снижает воспалительные проявления на коже, делает себум текучим, что не дает ему забивать протоки сальных желез, снижает чувствительность кожи, повышает местный иммунитет кожи.

Магний - влияет на нервную проводимость, увеличивает стрессоустойчивость организма.

Цинк - обеспечивает контроль и регуляцию жирности кожи, в том числе и кожи головы, настраивает сальные железы на необходимое количество производства кожного сала, без гиперпродукции.

ОБНОВИТЬ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Загрязненный воздух, несбалансированное питание и стресс делают кожу особенно чувствительной. Привычные средства по уходу за кожей могут вызвать раздражение, сухость, а в отдельных случаях вполне ощутимый дискомфорт.

В критичных ситуациях эксперт советует обновить бьюти-рутину, подобрать новые бьюти-средства для чувствительной кожи с щадящим составом: например, с экстрактом алоэ вера, обладающим успокаивающим эффектом. Или экстрактом конопли, который помогает уменьшить раздражение на коже и увлажнить ее.

Большую пользу окажут различные альгинатные маски, в состав которых входит экстракт центеллы: помогает снять покраснение с уставшей кожи, а также витамин С, оказывающий мощное антиоксидантное воздействие на кожу.

Разгладить кожу и предотвратить преждевременное старение помогут сыворотки и кремы, содержащие корень красного женьшеня.

Также не забывайте про косметологические процедуры с мощным антиоксидантным эффектом, которые позволят в короткие сроки восстановить кожу и избавиться от последствий стресса.

elle.ru