Продукты, которые нельзя есть натощак

Диетологи уверены, что на завтрак можно позволить себе практически все что угодно. Но это правило работает для тех, кто следит за цифрами на весах: калорийность первого приема пищи легков течение дня и не ведет к набору веса. Для людей с чувствительным желудком и для адептов здорового образа жизни существуют исключения - продукты, которые не стоит есть натощак (это не означает, что от них нужно отказываться совсем). ELLE рассказывает подробнее о том, чего лучше избегать по утрам.

ЦИТРУСОВЫЕ

Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком - плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

БАНАНЫ

Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и кальция также нарушает кальциево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

КОФЕ

Самый желанный напиток по утрам сильно раздражает пустой желудок. Лучше всего пить кофе уже после завтрака или во время ланча. Но не все готовы начинать утро с чашки чая и овсянки - для многих это слишком радикальные меры. Чтобы минимизировать вред от утреннего американо, нужно немного снизить кислотность напитка, например, добавить туда молоко, сливки или кокосовое масло (вариант для веганов).

ВЫПЕЧКА

Кофе с круассаном - классика кинематографичного завтрака, но это огромный стресс для желудка. Дрожжи, которые добавляют в выпечку, раздражают слизистую желудка, это может стать причиной довольно длительного дискомфорта в течение дня.

ГРУШИ

Этот фрукт имеет в составе очень грубую клетчатку, которая сильно раздражает пустой желудок. Как и бананы, груши лучше есть через час-два после основного приема пищи.

ХОЛОДНЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

Холодные и газированные напитки сужают сосуды желудка и ухудшают местное кровообращение, а это, в свою очередь, затрудняет переваривание пищи. Лучше всего утолить жажду с утра простой водой с долькой лимонного сока.

ОСТРАЯ ЕДА

Любители острого зачастую добавляют красный перец в утренний омлет. И этим доставляют себе дискомфорт. Сам перец не раздражает слизистую благоадря белку капсаицину, который связывается с нервными окончаниями. При этом никакого повреждения нет, но есть ощущение раздражения, что, согласитесь, не очень приятно. По этой причине перечницу лучше отложить до обеда.

СЛАДКОЕ

Употребляя сахар утром натощак (когда сахар низкий), мы увеличиваем риск возникновения диабета. Сладкое на голодный желудок резко поднимаем уровень глюкозы в крови, так как простые углеводы быстро всасываются. Поджелудочная железа отвечает на это взрывным выбросом инсулина, который должен глюкозу утилизировать. Так что если хотите быть здоровым, но не в силах отказаться от сахара, ешьте его после еды, минут через 20-30.

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