5 ошибок, из-за которых ногти становятся ломкими и тонкими Бьюти-ликбез

Когда речь идет о маникюре, мы часто уделяем все внимание выбору дизайна и совсем забываем об уходе за ногтями, из-за чего они становятся тонкими и ломкими. Рассказываем о 5 ошибках в уходе, которые мешают добиться крепких ногтей.

Вы подпиливаете ногти в двух направлениях

Однозначно самая распространенная ошибка, которую совершает едва ли не каждый. Пилить ногти движением "туда-сюда" гораздо быстрее, удобнее и результата добиться получается проще. Вот только делать так категорически нельзя. Двигаясь пилочкой в двух противоположных направлениях, вы повреждаете поверхность ногтя, что ведет к образованию микротрещины, из-за чего он становится слабым и ломким. Пилить ногти стоит в одном направлении: от одного края к другому. Да, это займет больше времени, зато ноготь останется в сохранности.

Вы обрезаете ноготь по форме

В целом, специалисты не рекомендуют использовать ножницы для корректировки формы ногтей и советуют ограничиваться только пилочкой. Но если вы решили избавиться от значительной части длины, пилить придется не один час, поэтому можно прибежать и к помощи ножниц. Вот только резать надо не всю длину, а не больше половины, а дальше доводить все до идеала при помощи пилки. Это поможет сохранить целостность ногтевой пластины и снизить риск ее повреждения.

Вы злоупотребляете наращиванием

Наращивание ногтей для многих давно стало частью постоянной бьюти-рутины, как коррекция бровей или стрижка кончиков волос. Тем не менее, все время ходить с наращиванием нельзя: гель, каким бы тонким слоем он не выкладывался, создает дополнительную неестественную нагрузку на ноготь, из-за чего пластина может истончаться и ломаться. Если вам очень захотелось нарастить ногти - не отказывайте себе в этом, однако на постоянной основе этого лучше не делать.

Вы неаккуратно удаляете кутикулу

Даже если вы регулярно ходите на маникюр в салон, между посещениями мастера часто возникает желание чуть-чуть убрать кутикулу, чтобы она не портила внешний вид маникюра. В идеале - вообще не делать этого самостоятельно, но если уж очень захотелось, делать это очень осторожно. Очень часто, когда вы сдвигаете кутикулу апельсиновой палочкой или металическим инструментом, вы давите на основание ногтя, где он только начал формироваться и еще не окреп. Травма пластины на этом этапе сделает ноготь более ломким и это уже никак не получится исправить - придется только ждать, пока ноготь полностью отрастет.

Вы много контактируете с водой

Вода размягчает ногтевую пластину, делая ее более пористой и хрупкой, поэтому контактировать с ней стоит дозировано. Самая большая ошибка - отказ от резиновых перчаток во врем уборки. Да, это может быть неудобно, но вода и моющие средства опасны для красоты и здоровья ногтей, поэтому с дискомфортом лучше смириться.

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