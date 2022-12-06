Какие сезонные фрукты и ягоды нужно есть прямо сейчас

Несмотря на круглогодичную доступность фруктов и овощей в супермаркетах, специалисты рекомендуют есть фрукты и овощи именно в сезон, когда в них содержится максимальное количество полезных веществ. И пускай зима не так богата на сезонные плоды, как лето или осень, и в холодное время года созревают фрукты, в которых содержится множество витаминов и микроэлементов. Рассказываем о пяти самых полезных из них.

Гранаты

Гранат - один из важнейших продуктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию витамина В12, мякоть граната способствует нормализации артериального давления (как при повышенном, так и при пониженном давлении), укрепляет стенки сосудов, повышает их эластичность и способствует активному синтезу эритроцитов и гемоглобина. Подробнее о пользе гранатов мы рассказывали здесь.

Мандарины

Мандарин - не толкьо негласный символ нового года, но и кладезь полезных веществ. Фрукты богаты витаминами С В1, необходимым для правильной работы нервной системы, хорошей памяти и концентрации, и витамином А, благотворно воздействующим на здоровье глаз. Мандарины также богаты витамином D, который особенно необходим в холодное время года, когда мы мало видим солнце. Этот витамин улучшает работу мозга и сердечно-сосудистой системы и даже способен замедлить старение. Подробнее о пользе гранатов мы рассказывали здесь.

Киви

Киви - один из рекордсменов по содержанию витамина С - на 100г. ягод приходится 4 суточные нормы. В мякоти киви содержится фермент актинидин. Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи. Помимо актинидина, пищеварению помогают фруктовые кислоты, которыми также богат плод. Это особенно важно при недостаточной выработке соляной кислоты в желудке. В китайской медицине киви веками применяется для нормализации работы ЖКТ и для снижения риска образования камней в почках. Подробнее о пользе киви мы рассказывали здесь.

Хурма

Хурма - богатый источник антиоксидантов. Она содержит витамины А и С, а так же большое количество каротиноидов (именно они придают ей яркий цвет). Антиоксиданты необходимы организму для защиты клеток от повреждений свободными радикалами и замедления воспалительных реакций. Ягода благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, благодаря низкому содержанию кислот, она не раздражает слизистую желудка, а потому безопасна для людей с гастритом или язвой. Подробнее о пользе хурмы рассказывали здесь.

Клюква

Витамины группы В в составе клюквы укрепляют нервную систему, улучшают концентрацию и память, а витамин К - участвует в профилактике заболеваний сердца, укрепляет стенки сосудов и препятствует их кальцификации. Клюква также богата витамином РР (более известным, как никотиновая кислота) - он необходим для выделения энергии из углеводов и жиров, для белкового обмена. Подробнее о пользе клюквы мы рассказывали здесь.

thesymbol.ru