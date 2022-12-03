3 декабря 2022

3 декабря 2022 10:10

Что будет с организмом, если отказаться от сахара

О вреде сахара знает каждый: это пустые, абсолютно бесполезные углеводы, которые таят в себе массу опасностей для организма - от набора веса до проблем с сердечно-сосудистой системой и даже диабета. Кроме того, сахар способен вызвать настоящую зависимость. Это не фигура речи, а научный факт: согласно исследованию, проведенному в Кембридже в 2013 году, белый сахар вызывает настоящее наркотическое привыкание - чем больше ешь, тем больше хочется. Но есть и хорошие новости: избавиться от сахарной зависимости намного проще, чем от любой другой, надо просто приложить немного усилий. Рассказываем, что будет с организмом, если вы перестанете есть сахар. 

Первые 3-4 дня, конечно, будет нелегко, особенно если вы - сладкоежка. У людей, резко отказавшихся от сахара в первое время наблюдается упадок сил, снижение настроения и работоспособности и подавленное состояние. Однако продлится оно не долго. Уже по прошествии этих 3-4 дней вы заметите существенные изменения - нормализуется сон, появится энергия, а уже через неделю заметно улучшится состояние кожи.

Сахар - один из главных катализаторов воспалительных процессов в организме, и, отказавшись от него, вы не только защитите себя от риска ряда хронических заболеваний, но и поспособствуете замедлению процессов старения. Примерно через месяц после начала "сахарной голодовки" тяга к сладкому пропадает практически полностью, зато значительно повышаются когнитивные способности: особенно улучшаются память и концентрация.

Чем дольше вы не едите сахар, тем меньше вероятность сорваться. Во-первых, сахарная зависимость не очень стойкая и довольно быстро проходит. Во-вторых, при отсутствии сладкого в рационе вкусовые рецепторы становятся более чувствительными - вполне возможно, что когда-то любимые десерты покажутся вам невыносимо приторными и непригодными для еды.

thesymbol.ru


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