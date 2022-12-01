Краткий гид по здоровому сну

Пожалуй, в наше время убеждать кого-то в важности восьмичасового сна уже не нужно: количество информации, исследований и статей, посвященных изучению этой темы, зашкаливает. Качественный восьмичасовой сон - основа основ нашего здоровья. Отдельные индивиды, до сих пор гордящиеся способностью работать 19 часов и "тратить" на сон всего пять, очевидно, не видели выступлений сомнолога Мэттью Уокера на сценах TED Talk и Talks at Google о недосыпах.

Об отношении человека к самому себе в XXI веке стоит судить не столько по тому, сколько денег он тратит на себя, сколько по количеству времени, отводимого на сон. Чтобы восемь часов во сне работали на ваше здоровье максимально качественно, мы собрали несколько советов - от обстановки в спальне до гаджетов, улучшающих сон.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТРАС И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Наверняка вы обращали внимание на то, как сладко спится в хороших отелях: люксовые сети никогда не экономят на матрасах и постельном белье. И вам не стоит - в конце концов, мы проводим во сне в среднем 25 лет своей жизни. Кроме того, что может сравниться с удовольствием от падения в свежие мягкие простыни после длинного рабочего дня?

Материал белья зависит целиком от ваших предпочтений, однако мы очень советуем попробовать спать на шелковых наволочках. Помимо отсутствия утренних заломов на коже, шелк оберегает волосы от спутывания и придает им блеск.

ВЫБЕРИТЕ ПИЖАМУ, В КОТОРУЮ ВАМ БУДЕТ НЕ ТЕРПЕТЬСЯ ПЕРЕОДЕТЬСЯ

Конечно, вы можете спать в футболках бойфренда, но, согласитесь, красивая пижама задает настроение так же, как комплект сексуального белья. Роскошные ищите в коллекциях Olivia van Halle, Sleeper, Kiki de Montparnasse, практичные - у Oysho и Incanto.

ИЗБЕГАЙТЕ ГАДЖЕТОВ

Пожалуй, самый трудновыполнимый совет из нашего списка - это отказ от гаджетов за два часа для сна. Синий свет экранов телефона, планшета и ноутбука подавляет выработку мелатонина, таким образом сбивая организм с толку и переводя биологические часы, что не только сказывается на качестве сна, но и грозит серьезными заболеваниями, которые дадут о себе знать много позже.

Освободившиеся пару часов можно посвятить себе, приняв расслабляющую ванну с лавандой и почитав привычную бумажную книгу вместо электронной.

Если же совершенно избежать гаджетов не получается, пользуйтесь ими правильно. Например, выбирайте устройство с меньшим диаметром экрана (они будут излучать меньше света), уменьшайте его яркость, используйте "умные" лампы.

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК МЫСЛИ

Ложиться спать нужно с правильным настроем: привести в порядок мысли поможет медитация. Из десятка приложений мы выбрали Buddo, в котором существует отдельная вкладка, посвященная сну. Помимо звуков и усыпляющих аудиоисторий, здесь есть шесть медитаций разной продолжительности. Люди, давно практикующие медитацию, оценят йогу нидру - 23 минуты полного релакса, после которых обеспечен сон младенца.

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СПАЛЬНЮ

Исследования доказали, что захламленная комната способна не только вызывать чувство раздражения, но и негативно влиять на качество сна. По возможности избегайте нагромождения предметов и стопок вещей на поверхностях мебели. Вместо безделушек, притягивающих пыль, поставьте в спальне хороший увлажнитель, а на окна повесьте шторы, блокирующие свет.

НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ УТРЕННИЙ СОН

Скажите честно, как часто вы нажимаете на snooze, крадя у себя драгоценные минуты утреннего сна? Избежать этого поможет настоящий будильник, установленный в отдалении от кровати - старый и действенный прием.

elle.ru