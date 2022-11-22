Привычка, от которой женщинам точно лучше отказаться

Кто бы мог подумать, что простая сушка рук может принести столько неприятностей?

Принято считать, что одним из главных индикаторов женского возраста являются руки. А все это потому что они чаще подвержены внешнему воздействию - страдают от холода и ветра, домашних бытовых дел и просто от некачественной воды.

Из-за неочевидности проблемы мы намного реже ухаживаем за руками, чем, например, за кожей лица.

Как пишут наши коллеги из портала "Доктор Питер", состояние рук зависит от многих факторов. Например, от того, защищаете ли вы их зимой от мороза и ветра. Или как часто вы пользуетесь бытовой химией без перчаток. Но есть и не столь очевидные вещи, которые способны накинуть вашим рукам несколько лишних лет.

Вы когда-нибудь могли подумать о том, что привычка, и даже необходимость пользоваться электрическими сушилками в общественных туалетах, может навредить вашему здоровью?

Именно они могут украсть молодость ваших рук.

К такому выводу пришли ученые клиники Mayo. Они объясняют, во-первых, в радиусе примерно 2 м вокруг электросушилки образуется особый "заразный туман", в котором содержатся бактерии. А во-вторых, дело в сильном потоке горячего воздуха. Из-за того, что влага слишком быстро испаряется с кожи - она грубеет, становится более сухой, стянутой и хрупкой.

Без сомнения, после посещения туалета мыть руки надо обязательно. Только после этого лучше воспользоваться вместо сушилки бумажными полотенцами, если есть такая возможность. Или хотя бы носить с собой крем, чтобы сразу после мытья смазать руки средством для ухода.

Не только старят

Британские ученые даже проводили специальное исследование, результаты которого публиковали в Journal of Hospital Infection. Всего они провели более 120 тестов, которые показали: использование бумажных полотенец для удаления влаги с рук после мытья в 27 раз безопаснее электросушилок, где надо опускать руки в отверстие внутри самого устройства, и в 5 раз безопаснее - сушилок с нижним вертикальным поддувом.

Как отмечали ученые, бактерии начинают распространяться от сушилок из-за неаккуратного мытья рук. Выяснилось, что спустя 15 минут после работы электросушилки первого типа содержание бактерий в воздухе в радиусе метра было в 14 раз больше, чем вблизи бумажных полотенец.

woman.ru