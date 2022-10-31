Отбеливание зубов: мифы и реальность

Можно ли отбеливать зубы в домашних условиях? Правда ли, что это вредно для эмали? Держится ли результат или сдается вместе с первой чашкой кофе? Разбираем популярные заблуждения.

МИФ №1: ОТБЕЛИВАНИЕ ВРЕДНО

Современные стоматологи и микробиологи доказали: отбеливание, выполненное профессиональными средствами, не только не наносит вреда, но и может быть полезно для здоровья зубов и полости рта. Удивлены? Между тем, секрет прост.

На зубах человека ежедневно образуется налет: остатки пищи, различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности... Это биопленка - первый этап формирования микроколоний нежелательных бактерий, которые затем могут расти взрывообразной волной и приводить к развитию серьезных проблем в полости рта.

При этом плотная биопленка тяжело поддается удалению с помощью обычной зубной щетки. Для тщательного очищения зубов от налета стоматологи рекомендуют использовать перекись водорода, которая как раз и входит в состав многих средств для отбеливания зубов.

МИФ №2: ОТБЕЛИВАНИЕ РАЗРУШАЕТ ЭМАЛЬ

Некоторые отбеливающие зубные пасты на основе высокоабразивных веществ (крупных частиц, предназначенных для механического удаления налета) действительно могут негативно влиять на состояние эмали. При интенсивной чистке такие средства могут провоцировать истончение эмали или даже возникновение мелких трещин в ней.

Однако современные препараты на основе перекиси водорода, либо пероксида карбамида не просто помогают удалять налет без вреда для эмали, но и оказывают общеукрепляющее действие. Они поддерживают естественные механизмы реминерализации в зубной ткани и способствуют восстановлению минерального баланса в полости рта.

МИФ №3: РЕЗУЛЬТАТ СОХРАНИТСЯ ЛИШЬ ДО ПЕРВОЙ ЧАШКИ КОФЕ

Это зависит от того, насколько сильно вы любите кофе... И мы вовсе не шутим. Если ваша страсть к этому напитку так велика, что вы будете пить по чашке сразу после отбеливания - скорее всего, сохранить результат действительно не удастся.

Однако если вы найдете в себе силы на 7-10 дней воздержаться от употребления "красящих" продуктов и напитков (чай, кофе, вино, шоколад, ягодные блюда и соусы, свекла) и будете соблюдать все правила ухода за зубами - эффект от отбеливания может сохраниться гораздо дольше. Не забывайте также использовать дополнительные средства гигиены (ополаскиватели, пенки, зубную нить) после каждого приема пищи.

МИФ №4: ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ ЗУБНУЮ ПАСТУ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МАРКИРОВКОЙ

Отбеливание зубов: мифы и реальность

Можно ли отбеливать зубы в домашних условиях? Правда ли, что это вредно для эмали? Держится ли результат или сдается вместе с первой чашкой кофе? Разбираем популярные заблуждения.

МИФ №1: ОТБЕЛИВАНИЕ ВРЕДНО

Современные стоматологи и микробиологи доказали: отбеливание, выполненное профессиональными средствами, не только не наносит вреда, но и может быть полезно для здоровья зубов и полости рта. Удивлены? Между тем, секрет прост.

На зубах человека ежедневно образуется налет: остатки пищи, различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности... Это биопленка - первый этап формирования микроколоний нежелательных бактерий, которые затем могут расти взрывообразной волной и приводить к развитию серьезных проблем в полости рта.

При этом плотная биопленка тяжело поддается удалению с помощью обычной зубной щетки. Для тщательного очищения зубов от налета стоматологи рекомендуют использовать перекись водорода, которая как раз и входит в состав многих средств для отбеливания зубов.

МИФ №2: ОТБЕЛИВАНИЕ РАЗРУШАЕТ ЭМАЛЬ

Некоторые отбеливающие зубные пасты на основе высокоабразивных веществ (крупных частиц, предназначенных для механического удаления налета) действительно могут негативно влиять на состояние эмали. При интенсивной чистке такие средства могут провоцировать истончение эмали или даже возникновение мелких трещин в ней.

Однако современные препараты на основе перекиси водорода, либо пероксида карбамида не просто помогают удалять налет без вреда для эмали, но и оказывают общеукрепляющее действие. Они поддерживают естественные механизмы реминерализации в зубной ткани и способствуют восстановлению минерального баланса в полости рта.

МИФ №3: РЕЗУЛЬТАТ СОХРАНИТСЯ ЛИШЬ ДО ПЕРВОЙ ЧАШКИ КОФЕ

Это зависит от того, насколько сильно вы любите кофе... И мы вовсе не шутим. Если ваша страсть к этому напитку так велика, что вы будете пить по чашке сразу после отбеливания - скорее всего, сохранить результат действительно не удастся.

Однако если вы найдете в себе силы на 7-10 дней воздержаться от употребления "красящих" продуктов и напитков (чай, кофе, вино, шоколад, ягодные блюда и соусы, свекла) и будете соблюдать все правила ухода за зубами - эффект от отбеливания может сохраниться гораздо дольше. Не забывайте также использовать дополнительные средства гигиены (ополаскиватели, пенки, зубную нить) после каждого приема пищи.

МИФ №4: ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ ЗУБНУЮ ПАСТУ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МАРКИРОВКОЙ

Ох, если бы все проблемы решались так просто... Мир был бы полон сияния улыбок добрых белозубых людей. Почему мы до сих пор этого не видим? Потому что отбеливание зубов - это комплексный процесс, который должен включать в себя несколько этапов.

Подготовка к отбеливанию. Зубная паста и щетка пригодятся именно здесь - они станут первым этапом на пути к белоснежному сиянию зубов. Тщательная чистка помогает убрать поверхностный налет и подготовить зубы к нанесению отбеливающего препарата.

Непосредственно отбеливание: нанесение активного компонента (как правило, на основе перекиси водорода), который проникает внутри эмали и способствует расщеплению красящего пигмента изнутри.

Реминерализация - укрепление эмали с помощью специального средства, которое помогает закрепить результат и насытить эмаль полезными микроэлементами, снижая ее чувствительность и уязвимость.

Дополнительный уход, который помогает поддерживать эффект от отбеливания зубов. Использование специального ополаскивателя или пенки, зубной нити и освежающего спрея снижают риск образования нового налета и попадания красящего пигмента внутрь эмали, а также поддерживают свежесть дыхания и чистоту полости рта.

МИФ №5: МНОГОЭТАПНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Рады сообщить, что и это тоже миф. Разумеется, отбеливание дома не может заменить профессиональную процедуру отбеливания у стоматолога - однако хорошие системы для домашнего отбеливания содержат те же ингредиенты, что и профессиональные, просто в меньшей концентрации.

В качестве хорошего примера можно привести средства для домашнего отбеливания Global White на основе перекиси водорода. Они предназначены для каждого из 4 этапов отбеливания: зубные пасты и щетки, отбеливающие полоски, карандаш и система, реминерализующий гель, очищающие пенки и ополаскиватель.

Отбеливающие средства Global White при нанесении выделяют активный кислород, который проникает в эмаль, способствует разрушению пигментации и осветлению тона зубов. Дополнительные средства для ухода помогают закрепить эффект и поддерживают чистоту зубов и свежесть полости рта.

Система для домашнего отбеливания Global White бережно воздействует на эмаль, обладает пролонгированным воздействием и помогает осветлять зубы до 5 тонов. Кроме того, средства Global White содержат комплекс минералов и фтор - что помогает им укреплять минеральный баланс зубов, снижать чувствительность эмали и закреплять результат отбеливания.

На всякий случай, уточним, что перед первым применением любых домашних средств для отбеливания зубов обязательно нужно проконсультироваться со стоматологом. Если на зубах есть кариес, микротрещины или другие повреждения - отбеливание придется отложить до окончания лечения выявленных проблем.

Желаем вам сиять здоровой белоснежной улыбкой в любых обстоятельствах!

elle.ru