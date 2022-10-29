Не убивай колени: ошибки, которые делают люди, решившие заняться ходьбой для похудения и здоровья

Ходьба - это классное упражнение на все группы мышц. Вдобавок она тренирует сердце, повышает настроение и делает щечки румяными. Противопоказания у ходьбы отсутствуют, однако начинающих физкультурников подстерегают ошибки, которые могут свести на нет всю пользу.

Несмотря на многие преимущества ходьбы, есть одна часть вашего тела, которая после прогулок, которые должны стать оздоравливающими, может почувствовать себя значительно хуже. Речь о твоих коленях. Вот ошибки, которые действуют на них убийственно.

Ты носишь неправильную обувь

Неправильно подобранные кроссовки могут усугубить уже существующие проблемы с коленями. Если у тебя болят колени с внешней стороны из-за того, что колено спереди при ходьбе неправильно выравнивается, тебе нужна обувь с контролем устойчивости и супинатором. А если у тебя проявились первые признаки артрита внутренней части колена, потребуется обувь, разработанная для людей с гиперсупинацией. Задача - максимально выровнять колени при ходьбе. Врач-ортопед на приеме поможет точно определить, что тебе нужно!

Ты не пытаешься задействовать ягодичные мышцы

Лучший способ избежать боли в коленях - контролировать, как ты идешь. Это включает в себя задействование мышц бедра и ягодичных мышц во время движения, чтобы избежать напряжения колена.

Ягодичные мышцы - это большая и сильная группа мышц, но если они не задействованы во время движений нижней части тела, это может привести к проблемам с суставами, потому что колено вынуждено брать на себя слишком большой вес.

Ты продолжаешь прогулку, несмотря на боль

Некоторый дискомфорт или усталость при ходьбе - нормальное явление, но если ты просто отмахиваешься от боли, а она не проходит и усиливается - это знак, что нужно прекратить ждать, что колено "расходится" и обратиться за помощью.

Ты привыкла сильно ударять пятками об землю

Уверенная походка, при которой пятки сильно бьют по земле, и стопа не "перекатывается" на носок, губительна для суставов и коленей. Она довольно быстро вызывает сильную боль в средней части колена, поэтому тебе потребуется немного терпения, чтобы переучиться и перестать колотить пятками. Попробуй посмотреть видеоуроки - там подробно объясняется анатомия правильной ходьбы! Спасибо скажут не только колени, но и соседи снизу.

thevoicemag.ru