Красота и здоровье.

Day.Az представляет еженедельный материал в рубрике "Здоровье".

Благодарим за материал врача, эндокринолога и диетолога Гюнай Мамедову.

Здоровый и веселый дух является источником красоты. О здоровье человека лучше всего говорит его внешность, ведь здоровье и красота неразрывно связаны между собой.

Внешний вид человека является отражением его внутреннего состояния. И человек, организм которого гармонично развит, светится неповторимым светом. Здоровые люди всегда оптимистично настроены , они переполнены чувством радости и удовлетворения жизнью. И это состояние непременно отражается на их внешности - привлекательной, без следов напряжения, болезней и озабоченности.

Так что, заботясь о сохранности красоты, нужно, прежде всего, внимательно относиться к своему здоровью. Здоровый образ жизни предполагает правильное питание, физическую активность, полноценный отдых и многое другое.

Поэтому человек, желающий сохранить красоту, должен придерживаться правильного режима дня с регулярным чередованием труда и отдыха, с полноценным и достаточным по длительности сном и, естественно, с активным пребыванием на свежем воздухе.

И первым шагом на пути к сохранению красоты и здоровья является соблюдение чистоты тела. Еще с древних времен у греческих и египетских цариц существовала традиция принимать ванны. Купание становилось для них своеобразным ритуалом поддержания красоты, слава о которой дошла и до наших времен. К тому же, водные процедуры являются лучшим способом закаливания. Организм становится невосприимчив к инфекциям. А это очень важно для сохранения красоты.

Говоря о здоровье физическом, не стоит забывать и о здоровье духа.

Ведь спокойный, уравновешенный человек живет более счастливой жизнью. Недаром говорят, что самое большое наше богатство - здоровье, а к душевному здоровью это относится вдвойне.

Говоря о красоте, мы обычно имеем в виду не только внешний облик, красивое лицо, но и способность управлять своим телом, умение красиво двигаться. Одним словом, основной составляющей нашей привлекательности является красивая осанка, которая достигается только систематическими занятиями спортом.

Что же важнее, красота или здоровье?

Наверняка, многие задавались таким вопросом. Множество людей каждый день сталкиваются с оскорблениями в свой адрес из-за своей внешности и хотят изменить ее всеми силами, копя на пластическую операцию. С одной стороны, во время такой операции, что-то может пойти не так и человек станет еще уродливее или вообще умрет. Но если все пойдет успешно, то человек получит нормальную жизнь, избавиться от гонения общества. Подводя итоги, можно сказать, что каждый человек сам для себя решает, что ему важнее - здоровье или красота.