Как быстро избавиться от отеков под глазами утром: бьюти-прием из ТикТока

Вот зеленый молодец. Он зовется... Запасаемся огурцами для бьюти-эксперимента

Да, кто бы мог подумать, что рабочий бьюти-прием по уходу за лицом придет к нам из ТикТока... Активные пользователи соцсети нашли отличный способ избавиться от отечности и темных кругов под глазами всего за пару минут с помощью замороженного огурца. Срежьте хвостик плода, положите заготовку в морозилку на ночь, а утром проработайте лицо огурчиком, как массажным роллером. Вот вам и экоподход в вашей рутине.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам зумеров, холодный огурчик не только уберет отеки, но еще и придаст коже сияние, увлажнит и взбодрит как следует перед началом рабочего дня. С такими профитами, считаем, протирать лицо кубиком льда - скука и прошлый век.