6 суперфудов для сияющей кожи

Что есть, чтобы быть не только здоровой, но и красивой

Все мы знаем старую аксиому "красота начинается изнутри", и в случае с кожей это на 100% верно. То, что мы едим, оказывает прямое влияние на ее внешний вид. Здоровая диета, полная полезных жиров, антиоксидантов, витамина С, коллагена и аминокислот, лишает необходимости пользоваться хайлайтером. Вот шесть суперфудов, наполненных питательными веществами, которые стирают с лица усталость, отечность и морщины.

АВОКАДО

О полезных свойствах авокадо не слышали, наверное, только отшельники. Изобилие поли- и мононенасыщенных жирных кислот (таких как омега-9) сохраняет кожу упругой и сияющей, помогает регенерировать поврежденные клетки кожи, уменьшает покраснение и раздражение. Омега-9, в частности, поддерживает эпидуральный (верхний) слой увлажненным, а это, в свою очередь, выражается в том самом сияющем виде. Авокадо также богат антиоксидантными каротиноидами, которые удерживают в коже воду и одновременно борются со свободными радикалами - главными виновниками старения.

ЛОСОСЬ

Жирная рыба в целом и лосось в частности полны омега-3, еще одним хорошим жиром, который творит чудеса с нашей кожей. Полиненасыщенные жирные кислоты защищают кожу от воздействия солнца, помогают восстанавливать уже поврежденную кожу и поддерживают клеточные мембраны здоровыми и увлажненными, выводя токсины.

ЧЕРНИКА

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, и самый простой способ получить их - добавить в свой рацион чернику. Ягоды также богаты витамином А, который помогает нормализовать уровень жира в коже и очень полезен для естественного очищения кожи, особенно склонной к акне.

КОСТНЫЙ БУЛЬОН

Костный бульон - кладезь коллагена, минералов, например, кальция и магния, и аминокислот. Когда кости варятся на медленном огне в течение нескольких часов, коллаген внутри них превращается в желатин, который при попадании внутрь сохраняет кожу упругой, гладкой и эластичной. Желатин в костном бульоне также помогает успокоить пищеварительный тракт, что может помочь уменьшить воспаление - еще один фактор старения.

ЛИМОН

Лимон невероятно полезен для кожи не только потому, что содержит витамин С, который может нейтрализовать свободные радикалы и помогает нам вырабатывать коллаген и эластин (которые связывают клетки кожи вместе, придавая ей упругость, молодость). Кроме того, содержащиеся в них минералы помогают подщелачивать кровь и сбалансировать рН организма (который в большинстве организмов слишком кислый из-за чрезмерного потребления таких продуктов, как кофе, алкоголь и обработанные пищевые продукты). Когда уровень рН организма выходит из-под контроля, кожа становится сверхчувствительной, сухой и склонной к раздражениям, поэтому поддержание оптимального pH-баланса является ключевым фактором.

КУРКУМА

Куркума обладает противовоспалительными свойствами. В краткосрочной перспективе она борется с отечностью и усталостью кожи, в долгосрочной - с морщинами и общим старением. Употребление сушеной или свежей куркумы также облегчает более серьезные воспалительные проблемы с кожей, например, экзему и розацеа.

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