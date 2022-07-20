Не делайте эти 4 упражнения, если хотите тонкую талию

Они только увеличат её в размерах.

Залог красивой талии - правильное питание и разумные тренировки. Мы подготовили для вас подборку из упражнений, которые на самом деле "убивают" талию, нежели делают её тоньше! При выполнении этих упражнений происходит закачка мышц, и от тонкой талии остаются только мечты.

Наклоны в сторону с гантелями

Многие новички думают, что, задействуя косые мышцы живота наклонами, они уберут жир на боках и уменьшат талию. На самом же деле таким образом мы закачиваем мышцы живота, и они становятся только больше. Особенно при работе с отягощениями.

Боковые экстензии в тренажёре

В этом случае ситуация аналогичная: мы растягиваем мышцы живота и тем самым заставляем их расти. Оставьте это упражнение мужчинам. А отличной заменой экстензиям станет подъём туловища на наклонной скамье.

Наклоны у блока кроссовера

Это упражнение будет работать примерно так же, как и боковые экстензии, поэтому девушкам его делать не стоит. Отличной заменой станет скручивание в верхнем блоке. Вы прекрасно проработаете не только поверхностные группы мышц, но и внутренние.

Приседания с большим весом

С помощью этого упражнения мы обычно качаем ноги и ягодицы, но иногда даже не подозреваем о том, сколько других мышц включаются в работу. Здесь задействованы все мышцы кора. И дополнительные отягощения только укрепляют и увеличивают мышечную ткань. Лучше приседать с собственным или совсем небольшим весом, так вы подкачаете ягодичные мышцы.

Исключите эти вредные упражнения из своей программы тренировок, не вредите своей талии. Замените эти упражнения на правильные, чтобы ваша талия стала тонкой и притягательной. Тренируйтесь с умом!

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