Утренний самомассаж: как убрать отеки с лица

Регулярный самомассаж лица способствует улучшению лимфотока, стимулирует деятельность клеток, повышает тонус и улучшает состояние кожи. Благодаря перечисленным свойствам такой массаж всего за 15-20 минут эффективно избавит вас от утренних отеков и подарит заряд бодрости на весь день.

У каждой из нас случались в жизни моменты, когда проснувшись с опухшим лицом, мы мечтали о чудо-креме, который за секунду убрал бы все отеки. Что ж, мы нашли решение этой проблемы, а точнее им с нами поделилась ведущий тренер по самомассажу лица в России, соосновательница сети студий FaceFit Мари Фадеева. '

В этом видео Мари показала нам комплекс упражнений для лица, которые помогут вам утром легко и быстро проснуться, взбодриться и выглядеть свежо.

Утренний самомассаж лица стоит начать с тщательной подготовки кожи.

После того, как проснулись, умойтесь водой из-под крана или термальной водой.

Далее наносим увлажняющее средство на ладошки, растираем его и похлопывающими движениями наносим на лицо, начиная его разогревать.

После этого сжимаем ладони в кулак: косточки и центральная зона кулака это рабочая сторона. Продолжаем хаотично разогревать лицо круговыми движениями центральной поверхностью кулаков.

После того как лицо покраснело, можно переходить к упражнениям, которые помогут снять утренний отек и проскульптурировать лицо.

Упражнения:

Прижимаем боком обе ладони максимально плотно к носу, а большой палец к подбородку. Ведем руку к виску, опускаем вдоль уха и ребром руки ведем вниз для лимфодренажа. Упражнение повторяем 10 раз.

Ставим пальцы у уголка глаз и на сильном нажатии выводим от уголка к виску. Повторяем 10 раз.

Ставим руки на спинку носа и на сильном нажатии вдавливающими движениями именно подушечками пальцев как будто смахиваем всю усталость с лица

После того как выполнили все упражнения умываемся и наносим любимую маску на 5 минут.

Woman.ru