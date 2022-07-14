Как разогнать метаболизм в разном возрасте?

Не откроем Америку, если скажем, что с годами обмен веществ замедляется. Правда, одно дело - читать об этой аксиоме, а другое - испытать ее на себе. Лично мы не хотим мириться с таким положением вещей, именно поэтому нашли способы для каждого возраста, с помощью которых можно разогнать метаболизм.

Наверняка, когда вам было десять лет, вы без зазрения совести могли каждый день есть бабушкины жареные котлеты, а перед сном уплетать печенье, запивая его "Дюшесом". И ничего вам за это не было. Вернее, родители или та же бабушка, конечно, могли поворчать, но вот лишние сантиметры даже не пытались оседать на бедрах.

К сожалению, те времена прошли. Через тридцать лет вы боитесь съесть лишний хлебец, а в отпуске вынуждены отказывать себе в местных аппетитных яствах. Даже питаясь, как прежде, вы можете постепенно набрать килограммы, а, сев на диету, заметить, что худеете не так быстро, как раньше.

По словам медиков, у каждого человека метаболизм начинает замедляться в разном возрасте.

У большинства этот процесс запускается ближе к тридцати годам, а у некоторых везунчиков - в сорок. В любом случае, обзаводиться "спасательным кругом" не хочется никому. Читайте наш материал о том, как ускорить обмен веществ в разных десятилетиях вашей жизни, а если быть более точным - как разогнать метаболизм.

Как разогнать метаболизм в 20 - 30 лет

Диетологи утверждают, что в этом возрасте у человека наиболее быстрый метаболизм (если, конечно, не считать детства). Иначе говоря, ваше тело сжигает калории, пока вы просто работаете за компьютером, смотрите кино или читаете книгу. Кроме того многие еще не обременены никакими обязательствами, поэтому имеют время на активный образ жизни. К тому же формирование костей идет вплоть до двадцати пяти лет, что тоже требует энергии от организма.

Тем не менее сидячий образ жизни, который ведут многие молодые люди, накладывает свой отпечаток на здоровье. Мы сейчас не о проблемной спине и головных болях - об этом в другой раз - а о том, что, оказывается, из-за этого замедляется обмен веществ.

В двадцать восемь лет вы замечаете, что не можете на протяжении нескольких дней есть пиццу и не поправиться, как раньше.

Однако вы молоды и можете быстро все исправить. По словам медиков, в этом возрасте достаточно начать правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Этого будет достаточно, чтобы разогнать метаболизм и вернуть фигуре стройность.

Как разогнать метаболизм в 30 - 40 лет

Врачи утверждают, что скорость метаболизма напрямую зависит от количества мышечной массы: чем ее больше, тем быстрее обмен веществ и тем больше калорий в покое сжигает ваше тело. Проблема в том, что после тридцати лет процент мышечной ткани начинает уменьшаться, трансформируясь в жир. Если вы не занимаетесь спортом, то, по сути, вы даете своим мышцам понять, что они вам не нужны, поэтому каждый год теряете один процент этой ткани. Если вы еще не посещаете тренажерный зал, то самое время начать это делать. Кардио, как десять лет назад, уже не спасет - только силовые тренировки помогут нарастить мышечную массу. Кроме того, резко уменьшается производство гормона роста, что тоже влияет на скорость метаболизма. Хорошая новость в том, что справиться с этой неприятностью также способны силовые тренировки, потому что они помогают телу вырабатывать этот гормон.

Ну и, конечно, нужно тщательно следить за своим питанием. Пейте много воды и меньше кофе, включите в рацион больше белка и овощей. Медики настаивают на том, что именно в этом десятилетии вы принимаете решения, которые имеют долгосрочные последствия. Врачи призывают не увлекаться строгими диетами.

Если в двадцать лет такой трюк действительно заставит тело уменьшиться в размерах, то в тридцать - лишь перейти в режим сохранения энергии.

Ну и наконец: научитесь управлять своим стрессом. Как правило, это десятилетие наиболее напряженное в жизни: карьера, ребенок, а, может, проблемные отношения, могут заставлять вас постоянно нервничать. Однако хронический стресс повышает уровень кортизола и инсулина в крови, а на фоне и без того постепенно замедляющегося метаболизма это может привести к печальным для фигуры последствиям.

Как разогнать метаболизм в 40 - 50 лет

В этом возрасте еда, которой вы наслаждались всю жизнь, внезапно оказывается вашим злейшим врагом. Теперь все дело не только в потере мышц, но и в понижении уровней женских гормонов прогестерона и эстрогена. Одна из форм эстрогена - эстрадиол - существенно снижается перед менопаузой. Меж тем именно он помогает регулировать обмен веществ, при необходимости разгонять метаболизм и влияет на вес.

В этом возрасте надо сосредоточиться на здоровой диете. По словам специалистов, если вы регулярно занимаетесь спортом, то урежьте калораж на сто пятьдесят калорий, а если нет - на триста.

При этом надо включить в свой рацион продукты, богатые фитоэстрогенами - растительными аналогами женских половых гормонов.

Семена льна, кунжут, чеснок, сухофрукты, хумус и тофу способны немного повысить уровень эстрадиола и таким образом ускорить метаболизм. И, конечно, никто не отменял занятия в тренажерном зале. Разумеется, занятия любым видом спорта помогут вам сжечь калории, однако лишь силовые упражнения способны ускорить обмен веществ.

Как ускорить метаболизм в 50 - 60 лет

К пятидесяти пяти годам среднестатистическая женщина набирает примерно восемь килограммов - все это жир, в который со временем превратилась мышечная ткань. При этом если вы не следите за своим питанием, эта цифра может быть и больше. По словам медиков, средний возраст, в котором дамы вступают в менопаузу, - пятьдесят один год. Эстроген и прогестерон, уровень которых и так был невысок в последние десять лет, прекращают вырабатываться вовсе. Это приводит к истончению костей, еще более стремительной потере мышечной массы и, как следствие, к увеличению веса.

Медики не перестают повторять: не забывайте о силовых тренировках! Вы, конечно, можете подумать, что они могут причинить вред и без того слабым суставам, однако дело обстоит с точностью до наоборот. Регулярная работа с весами увеличивает плотность костной ткани, снижая риск развития остеопороза, уменьшает риск хронических заболеваний (например, сахарного диабета второго типа), сердечно-сосудистых заболеваний и артрита.

При этом обязательно надо увеличить количество потребляемого белка, чтобы предотвратить дальнейшую потерю мышц.

Чтобы разогнать метаболизм, специалисты советуют есть сто-двести граммов белка в день. Согласно новейшим исследованиям, ни в коем случае нельзя получать вещество только из продуктов животного происхождения. Кто бы мог подумать, но это лишь увеличит потерю мышечной массы! Врачи советуют обратить внимание и на растительный белок: бобовые, орехи и грибы.

Woman.ru