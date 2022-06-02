Это вам не baby-face! Почему взрослым нельзя пользоваться детской косметикой

Средства с пометкой "для малышей" автоматически кажутся нам безобидными. Рассказываем, почему это не так.

Тюбик с яркой надписью "детский крем" сегодня есть дома почти у каждого. А почему нет? Он очень жирный, дешевый и полезный, поэтому некоторые регулярно используют его вместо крема для рук. Многие женщины даже наносят детский крем на лицо, искренне считая, что он лучше борется с раздражениями или даже замедляет старение. Словом, все настолько привыкли пользоваться этим кремом, что даже не представляют, какой вред он может принести. В принципе, как и вся детская косметика. Если вы до сих пор мажетесь средствами с пометкой baby - рассказываем, почему пора немедленно перестать это делать.

Компоненты детской косметики действительно полезные, но эта "полезность" создана специально для детской кожи. Детская кожа очень тонкая и не приспособлена к агрессивным бактериям, с которыми взрослые сталкиваются каждый день. Сальные железы малышей практически не функционируют - у эпидермиса нет природного слоя жира. В такой период коже свойственна быстрая регенерация клеток, а также практически отсутствуют защитные барьеры от окружающей среды. Именно поэтому средства, разработанные для детей, этот защитный барьер создают.

Кроме того, в креме для детей нет необходимых взрослой коже добавок: например, антиоксидантов против старения, гиалуроновой кислоты (любимицы всех дам!) для восстановления водного баланса, а также эксфолиантов для очищения кожи от омертвевших клеток.

Не подойдут для взрослого и детское молочко для тела, масло и мыло. Они тоже создают на поверхности лишнюю защиту и забивают поры. Если эпидермис сухой, то масло лишь усугубит ситуацию − жирная косметика дает лишь краткосрочный эффект. Действительно помочь может только увлажняющий крем или тоник. Специалисты также не советуют использовать взрослым детские шампуни. Эти средства рассчитаны на нежную кожу малышей, поэтому действуют очень мягко. Но им не под силу хорошо очистить голову взрослых от кожного сала, загрязнений и стайлинговых средств.

Даже если если кажется, что от детской косметики волосы очистились лучше, кожа стала мягче а зубы - светлее, не поддавайтесь иллюзии. Средства, созданные для детей, должны оставаться для малышей. Детские средства стали отдельной категорией не потому, что они лучше по составу или сильнее увлажняют - они просто предназначены для другого. Вы же не будете использовать средство от перхоти на здоровой коже? Вот и здесь точно так же.

Woman.ru