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11 января 2022 16:20

Квашеная капуста и другие продукты, спасающие от вирусов

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан напомнила, что зимой организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание. В рационе обязательно должны присутствовать богатая витамином D рыба: лосось, нерка, тунец, сардин, а также кисломолочные продукты, богатые пробиотиками и лактобактериями. Кроме того, в зимнее меню стоит включить квашеную капусту.

При естественной закваске в капусте образуется большое количество витаминов - аскорбиновой кислоты и пробиотиков.

"Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета", - рекомендует Нуржахан.

Она также добавила, что важно не сокращать зимой потребление свежих овощей и фруктов - это тоже поможет избежать частых простудных заболеваний.

wmj.ru


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