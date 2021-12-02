Диетолог назвала лучшие варианты завтраков для похудения

Диетолог Татьяна Дик назвала лучшие завтраки для похудения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт заявила, что некоторым больше подходят белковые завтраки, а кому-то - углеводные, и нужно методом проб выбирать идеальный для себя. Дик также назвала несколько вариантов блюд, где преобладают белки: "Яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки".

Диетолог отметила, что можно завтракать "комбинированными" блюдами: тостами с сыром, с авокадо и яйцом, кашей и парой яиц, овсяноблином с начинкой или творожно-фруктовой запеканкой.

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