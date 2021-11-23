Не миф: как правильно пить воду, чтобы она помогла вам контролировать аппетит?

По мнению нейробиолога Сандры Амодт, диеты не работают. У каждого человека есть то, что называется "уставкой" его тела - определенный диапазон веса, который варьируется от человека к человеку и определяется генами и жизненным опытом. Мозг будет использовать всевозможные тактики, чтобы вернуть тело, соблюдающее диету, в его заданный диапазон, и именно поэтому диеты так часто терпят неудачу.

Если диеты не являются эффективным средством долгосрочной и устойчивой потери веса, то что может помочь людям сбросить несколько килограммов? WomanEL нашёл один простой секрет, о котором вы могли уже слышать.

Вам нужно пить больше воды

Вы, наверное, слышали, что, если хотите похудеть, вам следует пить больше воды. Независимо от того, верили ли вы в способность воды помочь вам похудеть в прошлом или нет, это правда!

Ребекка Керкенбуш, клинический диетолог, объяснила, что увеличение потребления воды может помочь контролировать ваш аппетит.

"Наше тело может сигнализировать о голоде, когда на самом деле мы хотим пить", - объяснила она. А это может привести к ненужному потреблению пищи, когда вашему телу нужно немного воды.

Кроме того, она отметила, что адекватная гидратация также может помочь пищеварению, поэтому вы получите множество преимуществ, если увеличите потребление воды.

Не нравится обычная вода? Вы можете пить и другие несладкие и низкокалорийные напитки - минеральную газированную воду, чай без сахара. Либо добавляйте в воду лимон или огурцы, чтобы сделать её вкуснее.

womanel.com