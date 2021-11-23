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Доктор назвал одну вещь, которая поможет вам победить тяжелую хандру

Более темные дни могут означать более мрачное настроение. Возможно, вы решите, что самое лучшее, что можно сделать, это поспать немного днём. Сима Бонни, доктор медицины, говорит, что сон важен, но нужно не забывать ещё кое о чём.

Потеря дневного солнечного света может нанести реальный удар по здоровью и благополучию, как считает Сима. Делимся с вами советами эксперта, чтобы вы могли победить любую хандру.

Ваш лучший помощник - солнечный свет

Постарайтесь первым делом утром выйти на улицу (или выглянуть в окно). Утренний свет поможет вам зарядиться энергией и подаст сигнал циркадному ритму о том, что пора начинать день.

Бонни рекомендует сидеть у окна в течение дня. По ее словам, если вы живете или работаете в темном помещении, боксы для световой терапии могут быть столь же эффективными для улучшения вашего настроения.

Другие полезные советы

Есть некоторые продукты, которые могут повышать уровень серотонина и улучшать настроение. Бонни советует добавить в рацион яйца, сыр, тунец, тофу, орехи и семена, а также ананас (если, конечно, у вас нет чувствительности к любому из этих продуктов).
Наконец, еще более важно заставить ваше тело двигаться. Бонни говорит, что вместо того, чтобы позволить своим обычным физическим упражнениям отойти на второй план, сейчас самое время удвоить свои усилия и стремиться получать как минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю.

womanel.com


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