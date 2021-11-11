2 витамина, которые не так уж полезны — и один вредный

"Московский комсомолец" цитирует опубликованное в The Times исследование, в котором ученые указывают - главным пропагандистом пользы витамина С оказался активный продавец витаминных добавок Патрик Холфорд. Однако увлечение витамином С и игнорирование других профилактических средств в пандемию коронавируса кому-то может стоить здоровья.

Согласно еще одному исследованию, цинк как добавка сможет предотвратить простуду лишь у 4% участников, и это можно счесть статистической погрешностью. О том, в каком виде принимать цинк, ученые также не сошлись во мнениях.

Нет достаточных исследований, чтобы заключить, что лучше - цинковый спрей, назальный гель, леденцы или таблетки,

- говорит доцент кафедры комплементарной медицины Университета Западного Сиднея Дженнифер Хантер. Кроме того, чрезмерное употребление цинка сопровождается побочными эффектами: тошнотой и потерей запаха. Более того, популярная добавка рыбий жир, как выяснилось, повышает риск распространенного нарушения сердечного ритма, если его суточная доза превышает 1 грамм.

Если регулярно злоупотреблять рыбьим жиром, это может привести к сердечной недостаточности и инсульту. Доказано: люди, которые принимали более 1 г рыбьего жира в день, показали рост риска фибрилляции предсердий на 49%. А витамин D, который ищут в рыбьем жире, содержится в жирной рыбе, красном мясе и яичных желтках, а по большей части усваивается с солнечным светом.

mk.ru