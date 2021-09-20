Как определить состояние здоровья по ногтям - ФОТО

За ногтями рук мы следим намного тщательнее, чем за ногтями ног. Все-таки руки на виду. А вот следить за ногтями ног часто не хватает времени, а у некоторых желания.

Когда при ходьбе внезапно возникает боль в пальце ноги, приходится заняться ногтями как можно скорее.

Вросший ноготь - проблема очень неприятная. Когда ноготь начинает врастать в мягкие ткани пальца, приятного мало, так как болевые ощущения часто дают о себе знать. В запущенных случаях вросший ноготь может даже лишить возможности двигаться.

Чтобы не столкнуться с проблемой вросшего ногтя, надо правильно подстригать ногти. Ногти на пальцах ног подстригают ровно и прямо, чуть закругляя боковые уголки, соприкасающиеся с кожей.

Неприятная проблема нередко возникает у подростков, желающих довести ногти до совершенства! Они очень тщательно выстригают ногти в уголках, придавая им округлую форму.

Ногтевое ложе на пальцах ног так устроено, что при подстригании сложно вырезать сам уголок. Как правило, в нем остается маленький треугольный шипик. Вместе с ногтем растет и шип. Он ранит мягкие ткани пальца, причиняя тем самым ощутимую боль. Если к возникшей неприятности присоединяется ношение тесной обуви, боль будет еще сильнее. Может начаться воспалительный процесс с нагноением.

Чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, следуйте двум рекомендациям:

1. Подстригайте ногти на ногах по прямой, а не по округлой линии.

2. Не носите тесную обувь. Отдавайте предпочтение обуви из натуральной кожи.

Серьезная проблема часто встречается даже у маленьких детей. Разумеется, вина в этом лежит на взрослых, неправильно стригущих ногти своим малышам или подбирающих им плохую обувь.

В большинстве случаев мамы закругляют острые края ногтя, в то время как надо оставлять его прямым. Случается, что ноготь усиленно растет в ширину или в надрезы кожи попадает инфекция от необработанных ножниц. Это грозит воспалением, отёком пальца. Зачастую такая неприятность становится причиной искривления ногтевой пластины.

Родители должны помнить, что проблема вросшего пальца может возникнуть при:

• ношении слишком узкой обуви;

• травме пальца.

В группе риска находятся дети, имеющие лишний вес, плоскостопие.



Первая помощь при возникновении проблемы с ногтем

Если ноготь начал врастать в кожу, при нажатии на него ощущается боль, не откладывайте на потом решение проблемы.

Как только появится возможность, сделайте ванночку для ног: налейте в тазик горячую воду. Подержите в воде стопы 20 минут. За это время кожа и ногти хорошо распарятся. Продезинфицированными ножницами аккуратно срежьте под углом вросший конец ногтя. Затем косметической пилкой для ногтей закруглите края ногтя так, чтобы боковые края ногтя не смогли врастать в прилегающие ткани. После этой процедуры заведите пилочку под ноготь, направляя её от центра к боковой стороне. Аккуратно надавливая на ноготь снизу вверх, обработайте его внутреннюю сторону. Это поможет удалить неровности и зазубрины ногтевой пластины, так как невидимые глазу зазубрины могут проникать глубоко в кожу.

Случается, что время упущено, проблема усугубилась. Тогда без врачебной помощи не обойтись. Долгие годы для избавления от вросшего ногтя использовали болезненные методы лечения. Особенно неприятная процедура - удаление ногтя с повреждением ногтевого ложа. Нередко вырастающий после такого вмешательства ноготь был кривым, и операцию приходилось повторять. Результат - лечение затягивалось на год и даже больше.

В других случаях убираются избыточные ткани. Палец от этого становится более узким, остаются многочисленные рубцы.

Кроме эстетической проблемы, в это время человека мучает сильная боль.

Сейчас во многих клиниках практикуют двустороннее иссечение ногтевой пластины. Операцию методом радиоэлектрокоагуляции или с помощью лазера проводят под местной анестезией за 2-4 минуты. Ногтевая пластина удаляется.

Наименее травматичным является метод лазерной хирургии. Проводится полная санация очага гнойного воспаления мягких тканей. Ногтевые пластины и край корня ногтя испаряются. Кожные ткани не разрезаются.

Не стоит легкомысленно относиться к проблеме вросшего ногтя. Если вовремя не предпринять необходимые действия, может развиться гнойное воспаление костной ткани фаланги пальца. Последствия в этом случае довольно серьезные.

Известно, что по состоянию кожи, волос, ногтей можно узнать о состоянии здоровья.

У здорового человека ногти гладкие, розовые. На них нет углублений, впадин, трещин, точек.

О нарушении работы желудочно-кишечного тракта и об отложении извести расскажут ломкие желобки или солевые слои на пальцах.

О недостатке кальция сигналят белые пятна на мягких и ломких ногтях.

При гастрите, неврозе ноготь приобретает неровный край.

При плохом кровообращении, пороках сердца, болезнях легких ногти приобретают синеватую окраску.

О кислородном голодании организма при тяжелых болезнях легких и сердца расскажут ногти, деформированные по типу "часовых стекол".

При малокровии, серьезной кровопотере ногти бледнеют.

Но бледные ногти и бледная кожа не всегда являются признаками проблем со здоровьем, просто у человека глубоко расположены кровеносные сосуды.

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