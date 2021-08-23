Как научить ребенка питаться правильно и сбалансированно - ФОТО

Каждый родитель хочет дать своему ребенку самое лучшее. Мы ищем лучшие детские сады и самые правильные школы, подбираем одежду со вкусом, учим хорошим манерам и пытаемся кормить самой правильной едой. И если с одеждой и детским садом большинству из нас удается справиться, то с правильным питанием мы часто терпим поражение.

5 полезных советов для родителей любимых приверед

Статистика показывает, что до 60% детей питаются не слишком здорово. Далеко не все любят овощи, многие отказываются от рыбы, немногие согласны есть овсянку или омлет по утрам. Специалисты по питанию предлагают несколько советов, которые помогут научить детей есть здоровые продукты.

Готовим вместе

Составьте вместе меню, купите все нужные продукты и вместе приготовьте завтрак, обед или ужин. Не исключено, что ребенку понравится дегустировать приготовленные им самим блюда и он решится их попробовать, даже если раньше никогда не пробовал рыбу и отказывался от овощного супа.

Убираем соблазны

Есть овощной салат и мясную котлету куда проще, если дома отсутствуют вредные продукты типа картошки фри или замороженной пиццы. Не будет соблазнов в виде печенек, конфет и других сладостей - ребенок не будет перекусывать ими и охотнее согласится на морковные палочки или дольки яблока.

Предлагаем выбор

Если предстоит выбирать между бутербродом с шоколадной пастой и овсяной кашей с ягодами, то выбор, скорее всего, будет сделан в пользу шоколада - и он не всегда понравится родителям. А вот выбор топпинга для каши - другое дело, ребенок охотнее позавтракает овсянкой, если сам решит, надо ее посыпать изюмом, ягодами или полить ложкой меда.

Подаем пример

Если родители с аппетитом поглощают то или иное блюдо, то есть шанс, что и ребенок согласится попробовать хотя бы небольшую порцию. Пусть новый здоровый продукт будет в общем доступе - не исключено, что ребенок решится попробовать его если не за общим столом, то тайком, когда на него никто не будет смотреть.

Добавляем новые продукты

Решиться на дегустацию сельдерея или другого овоща ребенку может быть сложно, а вот попробовать его в составе овощного смузи он вполне может согласиться. Некоторые родители и вовсе не объявляют детям полный состав блюд, которые они только что попробовали, так как знают, что кабачок в котлетах точно будет отвергнут. В том случае, если котлеты получают одобрение от самого строгого критика, рецепт с секретным ингредиентом станет постоянным, а питание малыша - более здоровым.

Витаминный патруль

Впрочем, все эти уловки срабатывают далеко не со всеми детьми, а потому многие из них продолжают питаться не слишком разнообразно.

Однако дело не только в разнообразии и количестве ингредиентов - несбалансированное питание может вести к дефицитам витаминов и микронутриентов. Специалисты из НИИ питания РАМН изучили рацион дошкольников и школьников из разных российских регионов и выяснили, что у 90% их них зафиксирован дефицит витамина С, у 40-80% - недостаток витаминов группы В, у 70-80% - йода, у 30-40% - железа и кальция, более чем у 40% детей - недостаток витаминов А, Е и бета-каротина. У многих детей нутрициологи обнаружили сразу несколько витаминодефицитов.

Недостаток витаминов не лучшим образом сказывается на здоровье, а для детского организма это может оказаться критичным, ведь рост, физическое и умственное развитие напрямую зависят от поступления в организм важнейших нутриентов. Так, например, дефицит йода может привести к нарушениям работы щитовидной железы, низкому росту, а недостаток железа - спровоцировать анемию. Дефицит витамина С и цинка вызовет проблемы с иммунитетом, недостаток витаминов группы В не лучшим образом скажется на работе головного мозга, а снижение уровня бета-каротина негативно повлияет на остроту зрения.

Особое внимание стоит уделить когнитивным функциям - способностям к решению задач, вниманию, памяти. В том случае, если ребенку непросто в школе, он быстро устает, плохо спит и не лучшим образом справляется с заданиями, необходимо обратиться к специалисту и выявить причину таких проблем.

Врач может диагностировать синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), возникновение которого связывают в том числе и с дефицитом омега-3 жирных кислот в организме. Больше всего таких жирных кислот содержится в морской рыбе, оливковом масле и сое. Дети - не большие любители таких продуктов, а потому вероятность возникновения у них в организме дефицита омега-3 жирных кислот довольно велика.

Обеспечить ребенка нужными витаминами и микроэлементами, столь необходимыми для его нормального роста и развития, поможет прием витаминно-минеральных комплексов.

Cosmo.ru